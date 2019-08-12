Экономика
Перевод накоплений практически остановилсяКоммерсантъ вчера в 17:57
Перевод накоплений практически остановился Кампания по переводу пенсионных накоплений в этом году обещает быть провальной — за первое полугодие граждане подали менее 82 тыс. заявлений на перевод накоплений, свидетельствуют промежуточные данные Пенсионного фонда РФ.
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Порядок действий при обнаружении факта неправомерного перевода средств пенсионных накоплений
Новости Колпино и Колпинского района02:35
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:34, Вашингтон
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
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Обновлено в 03:27
Общество
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Политика
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Обновлено вчера в 18:05
Космос
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Обновлено вчера в 22:31
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Политика
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Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
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Общество
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Кино
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Происшествия
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Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном в четвертом матче подряд
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
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Обновлено 10 августа в 20:58
Армия и оружие
National Interest составил топ-5 самых мощных военных самолетов России
Американское издание National Interest составило топ-5 самых опасных и мощных военных самолетов Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Общество
Синоптики предупредили россиян о заморозках
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что на севере Архангельской области и в восточных районов Карелии на этой неделе ожидаются заморозки до -2°С ночью.
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Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Культура
В России запустили серию подкастов «Понимающие Путина» для иностранцев
Национальный продюсерский центр «Сеть» разработал серию подкастов «Understanding Putin» («Понимающие Путина») о современной России, ее новых реалиях, символах и мемах для иностранцев, изучающих русский язык.
Обновлено в 03:10
Политика
Порошенко прибыл на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».
Обновлено в 04:17
Экономика
«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
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Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье
"В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено 10 августа в 08:21
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Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
В пожаре в детском саду города Эри погибли пятеро детей
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57