Экономика
Перевод накоплений практически остановилсяКоммерсантъ вчера в 17:57
Перевод накоплений практически остановился Кампания по переводу пенсионных накоплений в этом году обещает быть провальной — за первое полугодие граждане подали менее 82 тыс. заявлений на перевод накоплений, свидетельствуют промежуточные данные Пенсионного фонда РФ.
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Порядок действий при обнаружении факта неправомерного перевода средств пенсионных накоплений
Новости Колпино и Колпинского района02:35
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Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Обновлено 10 августа в 11:35
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
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Обновлено в 03:42
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Политика
Евросоюз может не признать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
В Евросоюзе работают над рекомендациями по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
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Общество
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Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Агентство Fitch повысило рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение о повышении рейтинга Российской Федерации с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный.
Обновлено 09 августа в 16:33
Происшествия
В Греции недалеко от Афин произошел лесной пожар
Обновлено в 03:53
Происшествия
В лесу под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел
В лесу рядом с деревней Шайдурово Свердловской области нашли выброшенные материалы уголовных дел и другие документы.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Космос
«Хаббл» получил фотографии гигантского космического «зародыша»
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей по форме на гигантское зерно кофе или только что сформировавшийся зародыш.
Обновлено в 03:41
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» победили грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Иркутские школьники уехали из антисанитарной «Лесной сказки»
В "Лесную сказку" приехали 179 детей и 12 воспитателей. По прибытии дети начали жаловаться на условия проживания и состояние лагеря.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
В Сарове начинается прощание с пятью погибшими сотрудниками Росатома
По словам директора ядерного центра, погибшие учёные до последнего боролись, чтобы предотвратить ЧП.
Обновлено в 03:00
Экономика
AMS Group предложила €4,3 млрд за Osram Licht
В общей сложности AMS оценила Osram Licht в €4,3 млрд.
Обновлено в 04:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом
Обновлено вчера в 06:03
Кино
Зрители нашли киноляп в новом фильме Тарантино
Тарантино лично представил свой фильм на премьере в Москве в кинотеатре "Октябрь", которая прошла накануне при аншлаге.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве
Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Общество
В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Гаджеты
Предустановленные приложения Android-смартфонов могут быть опасны
По мнению Мэдди Стоун, одного из экспертов группы Google, им «нужно убедить всего одну компанию включить в число предустановленных своё приложение, но не тысячи пользователей».
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05