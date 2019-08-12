Перевод накоплений практически остановился Кампания по переводу пенсионных накоплений в этом году обещает быть провальной — за первое полугодие граждане подали менее 82 тыс. заявлений на перевод накоплений, свидетельствуют промежуточные данные Пенсионного фонда РФ.

Политика Порошенко явился на допрос в ГБР Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Общество К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.

Политика Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.

Политика Евросоюз может не признать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса В Евросоюзе работают над рекомендациями по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями самопровозглашенных республик Донбасса.

Происшествия Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33 В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.

Общество Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Экономика Агентство Fitch повысило рейтинг России Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение о повышении рейтинга Российской Федерации с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный.

Происшествия В лесу под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел В лесу рядом с деревней Шайдурово Свердловской области нашли выброшенные материалы уголовных дел и другие документы.

Происшествия В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.

Космос «Хаббл» получил фотографии гигантского космического «зародыша» Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей по форме на гигантское зерно кофе или только что сформировавшийся зародыш.

Футбол «Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ Футболисты московского «Спартака» победили грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Иркутские школьники уехали из антисанитарной «Лесной сказки» В "Лесную сказку" приехали 179 детей и 12 воспитателей. По прибытии дети начали жаловаться на условия проживания и состояние лагеря.

Происшествия В Москве умерла DJ Жанна Рассказова В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.

Кино Зрители нашли киноляп в новом фильме Тарантино Тарантино лично представил свой фильм на премьере в Москве в кинотеатре "Октябрь", которая прошла накануне при аншлаге.

Происшествия Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.

Политика Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».

Гаджеты Предустановленные приложения Android-смартфонов могут быть опасны По мнению Мэдди Стоун, одного из экспертов группы Google, им «нужно убедить всего одну компанию включить в число предустановленных своё приложение, но не тысячи пользователей».