Экономика
Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФREGNUM вчера в 23:26
Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля. Она позволяет физическим лицам совершать мгновенные переводы по номеру телефона.
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СМИ: около 70% банков РФ пока не готовы присоединяться к Системе быстрых платежей
Телеканал 360°вчера в 13:46
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Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
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Тверской вагоностроительный завод построил для РДЖ новые одноэтажные вагоны-купе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Трансмашхолдинг», куда входит предприятие-изготовитель.
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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В Самаре уволили директора городского кладбища после того, как одна из жительниц не смогла похоронить на нем мужа и привезла гроб к зданию областного правительства.
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Происшествия
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Финансы
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Энергетика
«Нафтогаз» заявил о начале взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге
"Нафтогаз" начал процесс взыскания активов "Газпрома" в Люксембурге, сообщается на странице компании в Facebook.
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Приставы задержали молодого человека, поджегшего файер на заседании в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Российское судно врезалось в мост в Южной Корее, капитан был пьян
В южнокорейском городе Пусан произошла авария: российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост.
Обновлено в 09:32
Экономика
«АвтоВАЗ» решил уйти от статуса публичной компании
ПАО "АвтоВАЗ" обратится на "Московскую биржу" с заявлением о делистинге акций компании.
Обновлено в 10:47
Экономика
Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х
Производительность труда в современной России соответствует уровню 80-х годов прошлого века в странах «Большой семёрки».
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Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров
Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Общество
Роскомнадзор составил протокол в отношении Facebook
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Facebook из-за того, что она не предъявила информацию о локализации персональных данных российских пользователей.
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Музыка
Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы Лазарева
Украина не станет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», если в этом году победу одержит участник от России — певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 04:20
Политика
«Правый сектор» намерен сорвать концерты Жванецкого в Киеве и Одессе
Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о планах сорвать запланированные концерты артиста Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе.
Обновлено в 10:40
Спорт
Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы
Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 04:49
Политика
Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Умер брат экс-президента США Ричарда Никсона
Эдвард Никсон, младший брат 37-го президента США Ричарда Никсона, умер в возрасте 88 лет.
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Футбол
«Динамо» не сыграет со «Спартаком» в матче РПЛ на новой арене
Обновлено в 06:08
Спорт
Российские лыжницы выиграли «бронзу» в эстафете на ЧМ
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Финансы
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 68,5 рубля за доллар, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 03:35
Общество
Сотрудников РКЦ «Прогресс» проверят у психиатра
Согласно материалам портала, психиатрическое освидетельствование пройдут работники, "осуществляющие деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, а также работающие в условиях повышенной опасности" и работники, чья работа "связана со сведениями, составляющими государственную тайну".
Обновлено в 09:02
Общество
Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT
Обновлено в 07:59
Политика
Конгресс США заинтересовался имуществом Путина
Американские конгрессмены потребовали от разведывательного сообщества США предоставить данные о размере доходов и имущества российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 21:38