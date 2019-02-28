Эксперт прокомментировал запуск системы быстрых платежей в РоссииRT на русском 13:48

Ранее СМИ сообщали, что в 2018 году россияне стали вдвое чаще перечислять друг другу деньги с помощью онлайн-переводов.

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Армия и оружие Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана Пакистан поднял в воздух 24 самолета, среди которых были восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder — истребителя-бомбардировщика совместной китайско-пакистанской разработки.

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Экономика Кудрин назвал россиян отсталыми Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда, заявил глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.

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Культура Агутин пожаловался, что не получил звание народного артиста к юбилею Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание "Народный артист" не должно присуждаться десятками и сотнями, оптимально присуждать не более пяти званий в год.

Происшествия В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.

Происшествия Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области.

Политика Луценко: оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России Оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России, заявил украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.

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Экономика Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.

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Армия и оружие На авианосце «Адмирал Кузнецов» сменили командира На флагманском корабле ВМФ России — тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" — сменили командира, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

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