Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснованиеКоммерсантъ вчера в 17:53
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) эффективнее чистой бюджетной модели, но далека от принципов рыночного регулирования. Такой вывод содержится в докладе экспертов ВШЭ о состоянии страховой медицины в стране.
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Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
Обновлено в 02:21
Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Политика
Переговоры с Россией назвали приоритетом в штабе Зеленского
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского переговоры с Россией назвали одним из приоритетных направлений.
Обновлено вчера в 16:19
Единоборства
Александр Емельяненко снялся с боя из-за «противных болячек»
Бой с участием россиянина должен был пройти 10 мая в рамках турнира «Битва на Волге 12».
Обновлено в 05:36
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку
Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 г. Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко — после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовали более 62,83% избирателей области.
Обновлено в 05:45
Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Чемпионка по тайскому боксу найдена мертвой в Москве
Чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина погибла в Москве, передает "Рен ТВ".
Обновлено в 05:11
Политика
Кадыров дал Зеленскому совет после победы на выборах
Обновлено в 03:54
Политика
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах
Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Обновлено в 05:29
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено 20 апреля в 10:19
Политика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью
Юноша очень остро переживает потерю матери – он разрыдался на прощании с Цывиной, а также попросил корреспондента «Вокруг ТВ» удалить видео с ним церемонии.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Трое детей владельца ASOS погибли в результате терактов на Шри-Ланке
У крупнейшего акционера британского онлайн-ритейлера одежды ASOS и самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена в результате терактов на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей, сообщает в понедельник BBC News.
Обновлено в 04:54
Авто
Lada Siluet, так и не вышедшая в серию
Представители «АвтоВАЗа» рассказали о давно «похороненном» концепте LADA Siluet, которому так и не суждено было выйти в серию.
Обновлено в 02:56
Хоккей
«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Вегас» и сравнял счет в серии
"Сан-Хосе" в гостях выиграл у "Вегаса" (2:1 2ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 3-3.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Обновлено в 02:56
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика
США введут санкции против Турции за покупку российской С-400
США введут санкции против Турции и заморозят поставки американских истребителей F-35, если Анкара приобретет и приступит к развертыванию российской зенитной ракетной системы С-400, заявил американский сенатор-демократ Боб Менендес.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
Обновлено в 04:04
Наука
Физическая активность препятствует старению мозга
Обновлено 20 апреля в 02:32
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон показала нежные фотографии новорожденной дочери
Певица Джессика Симпсон (38), которая 19 марта в третий раз стала мамой, опубликовала в Instagram семейные фотографии, на которых присутствует и новорожденная Берди Мэй Джонсон.
Обновлено в 03:53
Экономика
Российская пшеница упала в цене
Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Космос
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26