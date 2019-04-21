Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснованиеКоммерсантъ 17:53
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием. Из доклада следует, что обратной дороги к бюджетной модели медицины у РФ нет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Новая первая леди Украины: 9 фактов о Елене Зеленской
Как сообщалось, Елена Зеленская во многом разработала образ учителя Голобородько, ставшего президентом Украины, в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 14:02
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Общество
Проспекты неудачи. Продолжение Комендантского и расширение Богатырского отложились и подорожали
Петербургский комитет по строительству без особой огласки продлил с помощью дополнительных соглашений два контракта с компанией «А-Проект»: теперь по расширенному до шести полос Богатырскому и продленному Комендантскому можно будет прокатиться не раньше 19 июня 2020 года.
Обновлено в 09:40
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут совместный с Россией фильм
Создатели знаменитого турецкого сериала «Великолепный век» планируют создание совместной исторической картины вместе с российскими коллегами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:00
Политика
Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко
Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:28
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Венесуэле бандиты напали на семью во время праздника
Девять человек погибли в результате нападения бандитов на семью во время праздника в Венесуэле, сообщили в воскресенье РИА Новости в местной полиции.
Обновлено в 18:41
Наука
На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни
В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.
Обновлено 19 апреля в 04:51
Армия и оружие
Расследованием терактов в Шри-Ланке займется специальный комитет
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в ближайшие 24 часа назначит специальный комитет по расследованию воскресных взрывов в церквях и отелях страны, сообщает местный телеканал News 1st.
Обновлено в 12:49
Авто
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров
Добрался до дилеров китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F, являющийся спортивной модификацией кроссовера G01.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, подозреваемого в хищении 7,5 млрд рублей, под домашний арест до середины июня.
Обновлено 19 апреля в 12:00
Политика
В штаб Зеленского приехала полиция
Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому выписали штраф за демонстрацию заполненного избирательного бюллетеня на выборах.
Обновлено в 08:52
Политика
Дима Билан обратился к Зеленскому с просьбой о дружбе
Обновлено в 18:36
Экономика
Банки готовят план против санкций
Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме в Караганде в воскресенье.
Обновлено в 08:43
Авто
Nissan прекратит выпуск Versa Note в США после 2019 года
Обновлено в 12:10
Происшествия
В США два человека погибли при крушении небольшого самолета
Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Техас в США, сообщает телеканал CBS Austin.
Обновлено в 17:30
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Авто
Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года
Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18