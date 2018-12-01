с чего всё началось

В Сети опубликовано видео с места крупной аварии в Омской области, где с рельсов сошли вагоны железнодорожного состава, перевозившего военную технику.

Перевернувшийся на Транссибе состав с военной техникой сняли на видео

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