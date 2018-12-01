Происшествия

Перевернувшийся на Транссибе состав с военной техникой сняли на видео
Взгляд.ру
вчера в 15:36

В Сети опубликовано видео с места крупной аварии в Омской области, где с рельсов сошли вагоны железнодорожного состава, перевозившего военную технику.
Взгляд.рувчера в 15:36
с чего всё началось
«Следственными органами... по факту схода с рельсов нескольких вагонов грузового поезда на территории Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России», — указано в сообщении
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