Армия и оружие
Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУПолитРоссия вчера в 13:17
По словам Безсонова, в результате боестолкновения один военнослужащий 53-й механизированной бригады ВСУ погиб, двое ранены. Потери батальона «Айдар» – трое раненых. Следует отметить, что это далеко не первая стычка между украинскими военными, которая приводит к потерям.
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Под Горловкой во время перестрелки с нацистами «Айдара»* ликвидирован боевик ВСУ
ИА Новороссиявчера в 12:00
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