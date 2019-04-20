Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУПолитРоссия вчера в 13:17

По словам Безсонова, в результате боестолкновения один военнослужащий 53-й механизированной бригады ВСУ погиб, двое ранены. Потери батальона «Айдар» – трое раненых. Следует отметить, что это далеко не первая стычка между украинскими военными, которая приводит к потерям.

Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ

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