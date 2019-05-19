Кино

Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписейKinonews.ru 03:24

Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
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Более 1 млн человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

РБКвчера в 18:14

Более 1 млн человек требуют переснять последний сезон «Игры престолов»

ТАСС03:28

Больше миллиона человек требуют переснять последний сезон «Игры престолов» и добавить в него смысла

Фонтанка.Ру04:05

В интернете больше миллиона зрителей потребовали переснять концовку «Игры престолов»

URA.Ruвчера в 19:46

Более миллиона фанатов «Игры престолов» потребовали переснять финал

Телеканал 360°04:37

Без спойлеров: почему фанаты требуют переснять финал «Игры престолов»

Sputnik Узбекистан17 мая в 04:57

Армия разгневанных фанатов потребовала переснять финал «Игры престолов»

В городе R17 мая в 02:46
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Футбол

«Динамо» избежало стыковых матчей благодаря ничьей с «Енисеем»

Местный "Енисей" принимал московское "Динамо" и сыграл с гостями в результативную ничью – встреча завершилась со счетом 2:2. "Бело-голубые" открыли счет усилиями Жоаозиньо, который на 35 минуте матча успешно реализовал пенальти.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Музыка

Победителем «Евровидения» в 2019 году стал участник от Нидерландов

Обновлено вчера в 19:03
Политика

Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Казани напали на лидера Либертарианской партии России

На лидера Либертарианской партии России Михаила Светова напали в Казани.
Обновлено в 10:20
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ

Обновлено в 07:25
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за нарушения правил

25-летний голландец Дункан Лоуренс нарушил главное правило конкурса: он выступил не с новой песней.
Обновлено в 10:51
Политика

Зеленский намерен бороться за возвращение на Украину «узников Кремля»

Боремся за возвращение домой узников Кремля.
Обновлено в 10:28
Религия

Патриарх Кирилл призвал людей соединить веру и счастье

Обновлено в 08:29
Футбол

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Бельгийский защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что со следующего сезона станет играющим тренером в «Андерлехте».
Обновлено в 06:56
Финансы

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Взрыв гранаты в Харькове: два человека погибли

Вчера, 18 мая, в 23:42 в Харькове произошел взрыв. В результате два человека погибли и еще один получил ранения.
Обновлено в 04:11
Футбол

«Ростов» — «Зенит»: Заболотный начнёт матч с первых минут

Тренерские штабы «Ростова» и «Зенита» определились с составами на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 10:51
Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Обновлено в 08:35
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Британского депутата обвинили в шпионаже в пользу Чехословакии и СССР

Влиятельный член британской Лейбористской партии Джеффри Робинсон, который уже более 40 лет представляет свой избирательный округ в парламенте Соединенного Королевства, в годы холодной войны шпионил в пользу Чехословакии и СССР.
Обновлено в 08:11
Футбол

Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьи

Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье

В 2019 году проверки выявили 22 нарушения в больницах Башкирии

Минздрав Башкирии отчитался о результатах проведенных проверок в медицинских учреждениях региона за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 08:03
Музыка

Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019

Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Появилось видео драки на борту самолета Барселона–Киев

Обновлено в 09:19
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Общество

Екатеринбурженка подала на телеведущего Соловьева жалобу в Центр «Э»

Екатеринбурженка Евгения Чудновец подала в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области жалобу на телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 09:04
Политика

Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкций

Бывший мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии восстанавливать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций.
Обновлено в 04:04
Экономика

Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефти

Белоруссия и Россия договорились о проекте «дорожной карты» по урегулированию ситуации с поставками нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:21
Общество

Греф признался, что не любит давать советы

Герман Греф нечасто дает интервью, а потому особая журналистская удача расспросить главу Сбербанка, как ему все это удалось.
Обновлено в 04:40
Музыка

Лоза оценил выступление Лазарева на Евровидении

Обновлено в 08:56
Музыка

Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу

Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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