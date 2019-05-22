Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурсаРИА Новости 22 мая в 14:14

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
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Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги голосования

Известиявчера в 05:06

Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги голосования в финале из-за ошибки

Эхо Москвывчера в 02:32

Организаторы Евровидения-2019 пересчитали итоги голосования в финале

RT на русском22 мая в 14:43

Организатор «Евровидения» пересмотрел итоги конкурса

РБК22 мая в 14:17

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

РИА Новости22 мая в 14:14

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Lenta.ru22 мая в 13:59

Организаторы пересмотрели итоги «Евровидения». Лазарев по-прежнему третий

ТАСС22 мая в 13:33
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 01:12, Ашберн

Европейский вещательный союз пересмотрел итоги «Евровидения-2019»: Зена 24-я, а не 25-я!

КП - Беларусь22 мая в 14:24
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

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Обновлено вчера в 22:53
Общество

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Представители социальной сети рассказали, что за последний квартал 2018 года были удалены 1,2 млрд подозрительных аккаунтов, а за первые три месяца нынешнего года - 2,19 млрд страниц, которые распространяют спам и недостоверную информацию.
Обновлено вчера в 23:29
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Бразильянка выйдет замуж за саму себя

Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика

Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей

Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
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Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Политика

ВСУ стали меньше стрелять в Донбассе после инаугурации Зеленского

С момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая на линии соприкосновения в Донбассе уменьшилось число обстрелов и провокаций, а также почти не используются тяжелые вооружения.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

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Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Коломойский консультирует новую партию для участия в выборах в Раду

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, вернувшийся в середине мая на родину, рассказал, что консультирует новый политический проект, цель которого — участие в выборах в украинский парламент.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Общество

Более 30 площадок для строительства храма предложили жители Екатеринбурга

По результатам опроса, 74% человек проголосовали против строительства храма в сквере у Театра драмы.
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 11:40
Общество

Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.
Обновлено в 00:50
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Авто

Обновленный китайский аналог Toyota LC Prado показали на фото

Модель является самой премиальной и большой в линейке бренда, и позиционируется как прямой конкурент Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено вчера в 22:49
Общество

В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами

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Закуска перед основным блюдом. Еще один анонс Redmi за 4 дня до презентации Redmi 20

Обновлено вчера в 14:13
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Юлия Пересильд призналась в немыслимом

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В шведском городе Гетеборге суд на три месяца арестовал родителей, которые довели свою полуторагодовалую дочь до истощения, сообщает 360.
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Армия и оружие

В России разрабатывают новые гидросамолёты

«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
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Более 300 российских туристов не могут вылететь в Москву с китайского города Санья, сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.
Обновлено вчера в 20:15
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В США выпустили монету о победе во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 02:22
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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