Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурсаРИА Новости 22 мая в 14:14
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
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Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги голосования в финале из-за ошибки
Эхо Москвывчера в 02:32
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Европейский вещательный союз пересмотрел итоги «Евровидения-2019»: Зена 24-я, а не 25-я!
КП - Беларусь22 мая в 14:24
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Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
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По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
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Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Facebook отчитался о миллиардах удаленных аккаунтов
Представители социальной сети рассказали, что за последний квартал 2018 года были удалены 1,2 млрд подозрительных аккаунтов, а за первые три месяца нынешнего года - 2,19 млрд страниц, которые распространяют спам и недостоверную информацию.
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Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей
Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
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Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
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Политика
ВСУ стали меньше стрелять в Донбассе после инаугурации Зеленского
С момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая на линии соприкосновения в Донбассе уменьшилось число обстрелов и провокаций, а также почти не используются тяжелые вооружения.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками
Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:52
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Коломойский консультирует новую партию для участия в выборах в Раду
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, вернувшийся в середине мая на родину, рассказал, что консультирует новый политический проект, цель которого — участие в выборах в украинский парламент.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Более 30 площадок для строительства храма предложили жители Екатеринбурга
По результатам опроса, 74% человек проголосовали против строительства храма в сквере у Театра драмы.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.
Обновлено в 00:50
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
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Авто
Обновленный китайский аналог Toyota LC Prado показали на фото
Модель является самой премиальной и большой в линейке бренда, и позиционируется как прямой конкурент Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами
«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено вчера в 14:10
Гаджеты
Закуска перед основным блюдом. Еще один анонс Redmi за 4 дня до презентации Redmi 20
Обновлено вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд призналась в немыслимом
Обновлено вчера в 12:16
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В Швеции родителей, которые не кормили дочь мясом, посадили в тюрьму
В шведском городе Гетеборге суд на три месяца арестовал родителей, которые довели свою полуторагодовалую дочь до истощения, сообщает 360.
Обновлено вчера в 15:05
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие
В России разрабатывают новые гидросамолёты
«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 20:32
Путешествия
Более 300 российских туристов не могут вылететь из Китая
Более 300 российских туристов не могут вылететь в Москву с китайского города Санья, сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
В США выпустили монету о победе во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 02:22