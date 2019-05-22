Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурсаРИА Новости вчера в 14:14
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
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Пересчет результатов «Евровидения» и обида Лазарева: как развивались скандалы
Московский Комсомолец08:09
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Европейский вещательный союз пересмотрел итоги «Евровидения-2019»: Зена 24-я, а не 25-я!
КП - Беларусьвчера в 14:24
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Хоккей
Финны победили шведов и в полуфинале сыграют со сборной России
"Тре Крунур" уступили своим принципиальным соперникам со счетом 4:5 в овертайме. В полуфинале турнира финны сразятся с российской командой.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Экономика
Меркель предлагала временный выход Греции из еврозоны
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с бывшим греческим премьер-министром Антонисом Самарасом в 2012 году допускала временный выход его страны из еврозоны.
Обновлено в 20:05
Политика
Представитель НАТО потребовал от российских войск уйти из Крыма
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Россия должна вывести свои войска из Крыма, так как альянс не признает присоединение полуострова.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
Террористы взяли в заложники группу военных на юге Сирии
Сообщается, что боевикам удалось захватить базу и взять в заложники группу офицеров.
Обновлено в 20:36
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено в 18:59
Культура
Алсу впервые дала комментарий после победы дочери на шоу «Голос»
По словам Алсу, "все закончится хорошо", об этом она заявила в интервью радиостанции "Серебряный дождь".
Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие
Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго
Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Хоккей
Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес»
Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:01
Кино
Актер Уилл Смит удивился коврам на стенах в квартирах россиян
Американский актер, номинант двух премий «Оскар» Уилл Смит удивился традиции жителей России вешать ковры на стены в своих квартирах.
Обновлено в 10:30
Космос
Работавший на SpaceX инженер арестован в США
По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 19:31
Наука
Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи
Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Политика
Минюст США выдвинул против Ассанжа 17 новых обвинений
Минюст США предъявил в четверг 17 новых обвинений основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено в 17:07
Политика
Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши
Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Белоруссии и России.
Обновлено в 14:12
Политика
Филарет заявил об отказе выполнять условия томоса об автокефалии ПЦУ
Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), раскольник Филарет заявил, что не будет выполнять некоторые условия томоса об автокефалии.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39
Театры
Мариинский театр впервые поставит оперу «Девушка с Запада»
Мариинский театр впервые за всю свою историю поставил оперу Джакомо Пуччини «Девушка с Запада».
Обновлено в 17:58
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Политика
Виктории Нуланд запретили въезд в Россию
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:06
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Общество
Из Кургана будут делать «умный город», из курганцев — «активных граждан»
Представитель Кургана Станислав Скворчевский, начальник городского управления информационных технологий, рассказал о действующих муниципальных проектах, которые уже можно отнести к программе «Умный город».
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
В России разрабатывают новые гидросамолеты
"Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолетов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 20:20
Шоу-бизнес
33-летняя Ирина Шейк показала селфи без макияжа и фильтров
33-летняя Ирина Шейк поделилась в Instagram свежим снимком. На фото экс-возлюбленная футболиста Криштиану Роналду запечатлена без макияжа.
Обновлено в 09:34