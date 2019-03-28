Футбол

Перешедший в «Баварию» Эрнандес перенес операциюМатч ТВ 09:47

Защитник «Атлетико» и сборной Франции Лукас Эрнандес успешно перенес операцию. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «Баварии» Нико Ковач. Напомним, что 27 марта мюнхенский клуб объявил о переходе 23-летнего игрока.
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Эрнандес, который будет выступать за «Баварию», перенес операцию

РИА Новости09:18

Л. Эрнандес, подписавший контракт с «Баварией», успешно перенёс операцию

Чемпионат09:51

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»

Все про Спорт ру03:57

Перешедший в «Баварию» Эрнандес перенес операцию

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Гризманн пожелал Эрнандезу удачи в «Баварии»

Спорт-Экспресс07:51

Клуб сегунды «Райо Махадаонда» заработает около миллиона евро на трансфере Эрнандеса в «Баварию»

Советский спорт06:51

«Райо Махадаонда» заработает около миллиона евро на трансфере Эрнандеса в «Баварию»

Sports.ru04:37
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Энергетика

Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено в 09:07
Политика

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:57
Гаджеты

Apple извинилась за проблему с клавиатурами в MacBook

Жалобы на клавиатуру Apple MacBook не новы.
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Музыка

Первый зампрокурора Петербурга снялся в клипе на песню с его стихами

Эдуард Артюхов написал текст роковой композиции для петербургской группы. Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга снялся в рок-клипе.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах

Бывший гражданский муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Александр Фролов объяснил, почему не приехал на её похороны.
Обновлено в 05:52
Политика

Мадуро заявил об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что атака на ГЭС «Эль-Гури», которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электричества, была совершена с использованием снайперской винтовки.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала

Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол

Савин выставил на аукцион манекен, с которым столкнулся Заболотный

Обновлено в 08:31
Финансы

Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд

Агентство ожидает, что дополнительные расходы на расчистку сектора в ближайшие два-три года составят около $10 млрд.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Суд арестовал бывшего министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.
Обновлено вчера в 12:37
Спорт

Глазырина выиграла спринт на чемпионате России

Екатерина Глазырина победила в спринтерской гонке на 7, 5 км на чемпионате России, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.
Обновлено в 05:11
Футбол

Ахметов: «Девушки пишут в инстаграме, даже жениться предлагали»

Как-то раз даже жениться предлагали.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами

В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Происшествия

27 мусульман задержали у ТЦ «Москва» за «митинг» во время намаза

Обновлено в 09:29
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт".
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Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Экс-полицейский подал иск к ТНТ за сцену секса с применением пистолета

Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили появляться на свадьбе сына

Как и Коннор, девушка увлекается сайентологией – что горячо одобряет Круз. А вот Кидман от этого увлечения не в восторге.
Обновлено в 00:45
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Федерации футбола Украины

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины из-за участия в отборочных матчах Евро-2020 против Португалии и Люксембурга бразильца Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:05
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп

Обновлено в 10:19
Транспорт

Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы

Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Авто

Novitec показал доработанный суперкар Ferrari Portofino

Тюнинговое ателье Novitec представило программу кастомизации Ferrari Portofino.
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Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Экономика

Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения

Великобритания продолжит предоставлять Федеральной налоговой службе России данные о финансовых активах российских граждан.
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Хоккей

Крикунов подписал двухлетний контракт с «Динамо»

Московское «Динамо» подписало новый контакт с главным тренером команды Владимиром Крикуновым.
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ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

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Люка Эрнандес
Французский футболист
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