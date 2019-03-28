Футбол
Перешедший в «Баварию» Эрнандес перенес операциюМатч ТВ 09:47
Защитник «Атлетико» и сборной Франции Лукас Эрнандес успешно перенес операцию. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «Баварии» Нико Ковач. Напомним, что 27 марта мюнхенский клуб объявил о переходе 23-летнего игрока.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено в 09:07
Политика
В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева
Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:57
Гаджеты
Apple извинилась за проблему с клавиатурами в MacBook
Жалобы на клавиатуру Apple MacBook не новы.
Обновлено в 07:52
Музыка
Первый зампрокурора Петербурга снялся в клипе на песню с его стихами
Эдуард Артюхов написал текст роковой композиции для петербургской группы. Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга снялся в рок-клипе.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Бывший гражданский муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Александр Фролов объяснил, почему не приехал на её похороны.
Обновлено в 05:52
Политика
Мадуро заявил об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что атака на ГЭС «Эль-Гури», которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электричества, была совершена с использованием снайперской винтовки.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала
Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено вчера в 19:09
Финансы
Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд
Агентство ожидает, что дополнительные расходы на расчистку сектора в ближайшие два-три года составят около $10 млрд.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Суд арестовал бывшего министра Абызова
Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.
Обновлено вчера в 12:37
Спорт
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России
Екатерина Глазырина победила в спринтерской гонке на 7, 5 км на чемпионате России, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.
Обновлено в 05:11
Футбол
Ахметов: «Девушки пишут в инстаграме, даже жениться предлагали»
Как-то раз даже жениться предлагали.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами
В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено вчера в 11:35
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили появляться на свадьбе сына
Как и Коннор, девушка увлекается сайентологией – что горячо одобряет Круз. А вот Кидман от этого увлечения не в восторге.
Обновлено в 00:45
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Федерации футбола Украины
Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины из-за участия в отборочных матчах Евро-2020 против Португалии и Люксембурга бразильца Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:05
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Обновлено в 10:19
Транспорт
Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы
Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Авто
Novitec показал доработанный суперкар Ferrari Portofino
Тюнинговое ателье Novitec представило программу кастомизации Ferrari Portofino.
Обновлено в 05:21
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Экономика
Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения
Великобритания продолжит предоставлять Федеральной налоговой службе России данные о финансовых активах российских граждан.
Обновлено в 08:49
Хоккей
Крикунов подписал двухлетний контракт с «Динамо»
Московское «Динамо» подписало новый контакт с главным тренером команды Владимиром Крикуновым.
Обновлено в 08:45
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 08:35