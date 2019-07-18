Спорт день за днем

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Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Экономика Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Общество На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.

Происшествия МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Религия В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.

Армия и оружие «Адмирал Кузнецов» вблизи Сирии был признан бесполезным Недавно специалист Военно-морского института США Ричард Мосс порекомендовал Российской Федерации сосредоточиться на конструировании атомных субмарин проекта 885 «Ясень» либо малых ракетных катеров, поскольку он признал нецелесообразность ремонта «Адмирала Кузнецова».

Шоу-бизнес Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.

Энергетика Нефть дешевеет более чем на 3% Мировые цены на нефть в четверг вечером резко опускаются на 3%, оказывает давление на цены восстановление нефтедобычи в Мексиканском заливе после шторма "Барри", свидетельствуют данные торгов.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Культура Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии после падения со сцены во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Финансы Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,4 млрд "Международные резервы по состоянию на 12 июля составили 519,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,4 миллиарда долларов, или на 0,3%, преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота", — говорится в сообщении.

Политика Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.

Происшествия Кандидат в Конгресс США убил жену и покончил с собой Кандидат в законодательное собрание американского штата Миссисипи от Демократической партии убил свою жену, после чего покончил с собой, сообщает NBC.

Политика В МИД РФ исключили компенсацию для Минска из-за «налогового манёвра» С 2019 по 2024 год будет реализован так называемый налоговый манёвр в нефтяной сфере, который направлен на постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу.

Кино Умерла актриса Валентина Зимняя Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Общество Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Политика Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.