Футбол

Перес попросил Зидана начать использовать БэйлаСпорт день за днем вчера в 12:58

Президент «Реала» Флорентино Перес пытается убедить главного тренера команды Зинедина Зидана начать использовать валлийского вингера Гарета Бэйла, сообщает The Independent.
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Перес попросил Зидана предоставить игровую практику Бэйлу

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Президент «Реала» заявил, что клубу будет сложно приобрести Погба этим летом

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Зидан признал, что «Реал» не сможет приобрести Погба в летнее трансферное окно

Спорт-Экспресс17 июля в 19:34
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Происшествия

В Тверской области один человек погиб при взрыве емкости с топливом

Обновлено вчера в 10:10
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево

Восемь человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей

Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 03:10
Общество

В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Общество

На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно

В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
Обновлено в 03:28
Происшествия

МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына

Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Обновлено вчера в 14:31
Религия

В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту

На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсию

Обновлено в 03:54
Армия и оружие

«Адмирал Кузнецов» вблизи Сирии был признан бесполезным

Недавно специалист Военно-морского института США Ричард Мосс порекомендовал Российской Федерации сосредоточиться на конструировании атомных субмарин проекта 885 «Ясень» либо малых ракетных катеров, поскольку он признал нецелесообразность ремонта «Адмирала Кузнецова».
Обновлено в 02:29
Путешествия

Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы

Обновлено вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги

Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.
Обновлено 17 июля в 12:34
Энергетика

Нефть дешевеет более чем на 3%

Мировые цены на нефть в четверг вечером резко опускаются на 3%, оказывает давление на цены восстановление нефтедобычи в Мексиканском заливе после шторма "Барри", свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Обновлено в 03:32
Культура

Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии

Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии после падения со сцены во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Обновлено в 02:05
Финансы

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,4 млрд

"Международные резервы по состоянию на 12 июля составили 519,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,4 миллиарда долларов, или на 0,3%, преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота", — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Кандидат в Конгресс США убил жену и покончил с собой

Кандидат в законодательное собрание американского штата Миссисипи от Демократической партии убил свою жену, после чего покончил с собой, сообщает NBC.
Обновлено в 00:30
Космос

МКС в вечернем небе смогут увидеть новосибирцы

Сезон вечерней видимости МКС продлится около 2,5 недель.
Обновлено вчера в 03:27
Политика

В МИД РФ исключили компенсацию для Минска из-за «налогового манёвра»

С 2019 по 2024 год будет реализован так называемый налоговый манёвр в нефтяной сфере, который направлен на постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу.
Обновлено в 03:54
Кино

Умерла актриса Валентина Зимняя

Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Общество

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»

Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
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Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
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Стало известно имя новорожденного сына Екатерины Колисниченко

9 июля экс-участница «ДОМа-2» Екатерина Колисниченко родила первенца.
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Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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