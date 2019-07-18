Футбол

Перес попросил Зидана начать использовать БэйлаСпорт день за днем 12:58

Президент «Реала» Флорентино Перес пытается убедить главного тренера команды Зинедина Зидана начать использовать валлийского вингера Гарета Бэйла, сообщает The Independent.
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СМИ: Перес уговорил Зидана не продавать Бэйла

Sportbox.RU15:10

СМИ: Перес уговорил Зидана не продавать Бэйла

Матч ТВ15:10

Зидан признал, что «Реал» не сможет приобрести Погба в летнее трансферное окно

Спорт-Экспрессвчера в 19:34

Президент «Реала» хочет, чтобы Зидан использовал Бэйла вместо Погба

Sport.ru13:59

Перес попросил Зидана использовать Бэйла из-за трудностей с покупкой Погба

Чемпионат11:30

ESPN: Перес сказал Зидану, что подписать Погба будет очень трудно

Sports.ru08:48

Президент «Реала» заявил, что клубу будет сложно приобрести Погба этим летом

Советский спорт14:04
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:00, Вашингтон
Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное дело

В Мюнхене пропали две гражданки Российской Федерации. В связи с этим полицией города возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились

37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.
Обновлено в 12:00
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Политика

Офис Зеленского предложил обменять Вышинского на Сенцова

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в Facebook, что офис главы государства предлагает обменять осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова на главного редактора «РИА новости Украина» Кирилла Вышинского, находящегося под стражей на Украине.
Обновлено в 15:49
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Туве в аварии погибли семь человек

При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Технологии

«Триколор» займется производством сериалов и запустит онлайн-кинотеатр

Крупнейший российский оператор платного телевидения "Триколор" приступил к формированию собственной экосистемы сервисов, в рамках которой займется производством киносериалов и запустит онлайн-кинотеатр, говорится в сообщении оператора.
Обновлено в 14:57
Политика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Общество

Стало известно, как будет выглядеть электронный паспорт РФ

Основную информацию о гражданине нанесут на пластиковую карточку Вице-премьер РФ Максим Акимов показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:32
Космос

Навигационная система Galileo возобновила работу

Европейская спутниковая навигационная система Galileo восстановила базовые сервисы, об этом сообщает оператор системы Европейский сервисный центр Galileo.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше

Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено в 12:18
Происшествия

После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка

Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Политика

США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе

Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 15:18
Политика

Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия

Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
Обновлено в 13:45
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Энергетика

«Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью

Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.
Обновлено в 10:52
Энергетика

Госдума вводит новые правила для удержания цен на бензин

Законопроект, вводящий в РФ новый механизм для удержания цен на топливо и бензин, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 08:01
Авто

Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath

Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика

Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет

Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Интернет

Google и Facebook следят за пользователями порносайтов

Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено в 13:22
Гаджеты

Уязвимость в Bluetooth помогает отслеживать пользователей

Уязвимость в Bluetooth позволяет злоумышленникам отслеживать местоположение пользователей и узнать их идентификатор.
Обновлено в 03:53
Космос

NASA опубликовало снимки МКС, проходящей мимо Солнца

В комментарии к снимку эксперты NASA написали, что транзитное Солнце не является чем-то непривычным для Международной космической станции, которая вращается вокруг планеты Земля каждые 90 минут.
Обновлено в 07:59
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".
Обновлено в 11:15
Экономика

В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви

Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса).
Обновлено в 11:48
Футбол

«ПСЖ» хочет обменять Неймара в «Ювентус» на Дибалу

Нападающий "ПСЖ" Неймар летом может перейти в "Ювентус", утверждает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito.
Обновлено в 11:52
Общество

Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день

Обновлено в 03:22
Экономика

Минфин поддерживает предложение повысить НДС на пальмовое масло

Минфин поддерживает предложение повысить НДС на пальмовое масло до 20%.
Обновлено в 12:06
Гаджеты

Разработчики кнопочных телефонов Xiaomi создали крайне необычный сенсорный смартфон

Компания Duoqin, входящая в экосистему Xiaomi и выпускающая кнопочные телефоны семейства Qin, представила свой первый сенсорный смартфон – Qin 2.
Обновлено в 15:23
Политика

Сенатор США назвал российское приложение угрозой нацбезопасности

Сенатор США Чак Шумер обратился в ФБР и Федеральную торговую комиссию, так как счел приложение FaceApp угрозой национальной безопасности.
Обновлено в 02:51
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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