Футбол
«Реал» попросил Зидана потерпетьLenta.ru вчера в 14:43
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера Зинедина Зидана временно отказаться от идеи покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает The Independent.
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Президент «Реала» заявил, что клубу будет сложно приобрести Погба этим летом
Советский спортвчера в 14:04
Зидан признал, что «Реал» не сможет приобрести Погба в летнее трансферное окно
Спорт-Экспресс17 июля в 19:34
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:03, Вашингтон
Общество
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Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару
Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Обновлено вчера в 05:39
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Владимир Путин прилетел в Иркутскую область
Сегодня, 19 июля, стало известно, что президент РФ прибыл в Иркутскую область.
Обновлено в 00:35
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Макаров» и комплекс «Утес» провели учебные стрельбы
Обновлено вчера в 22:21
Авто
BMW работает над новым поколением 4-Series
BMW работает над новым поколением 4-й серии, чтобы дополнить уже модернизированную в этом году 3-Series.
Обновлено вчера в 08:37
Путешествия
На Кубани туристов начали штрафовать за неуплату курортного сбора
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Законопроект о новых санкциях против России внесен в конгресс США
В США группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в палату представителей законопроект, который предусматривает введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса
Весной Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства для отдельных категорий украинцев.
Обновлено 17 июля в 11:23
Транспорт
Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз
Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.
Обновлено вчера в 18:27
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман вновь готовится стать мамой
52-летняя австралийско-американская актриса Николь Кидман сообщила, что ждет ребенка.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП в Туве
В региональном главке МВД в свою очередь сообщили, что в аварии пострадали два человека.
Обновлено вчера в 12:10
Гаджеты
Sony проектирует гибкий смартфон со встроенными в экран датчиками
Как сообщает ресурс LetsGoDigital, речь идёт о смартфонах с гибким дисплеем, а также об аппаратах, оснащённых экраном во фронтальной и тыльной частях корпуса.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду
Накануне парламентских выборов на Украине социологи сообщили, что «Слуга народа» растеряла почти 10% своей популярности и больше не может претендовать на безраздельную власть в следующем созыве Верховной рады.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям
Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено вчера в 20:10
Космос
Соедиенные Штаты отметили 50-летие первого полета на луну
В США отметили годовщину первого полета на луну: 50 лет назад стартовала лунная экспедиция "Аполлона 11", передает ОТР.
Обновлено 17 июля в 09:09
Экономика
Чистая прибыль Microsoft может вырасти до $9,4 млрд
Чистая прибыль может увеличиться на 7,1% г/г до $9,4 млрд.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились
37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку
Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено вчера в 11:31
Недвижимость
Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве
В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 02:36