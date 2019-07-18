Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера Зинедина Зидана временно отказаться от идеи покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает The Independent.

Все про Спорт ру

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Культура После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе» Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Происшествия После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Шоу-бизнес Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Политика Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.

Политика Владимир Путин прилетел в Иркутскую область Сегодня, 19 июля, стало известно, что президент РФ прибыл в Иркутскую область.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Авто BMW работает над новым поколением 4-Series BMW работает над новым поколением 4-й серии, чтобы дополнить уже модернизированную в этом году 3-Series.

Политика Законопроект о новых санкциях против России внесен в конгресс США В США группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в палату представителей законопроект, который предусматривает введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.

Политика Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса Весной Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства для отдельных категорий украинцев.

Транспорт Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.

Происшествия Семь человек погибли в ДТП в Туве В региональном главке МВД в свою очередь сообщили, что в аварии пострадали два человека.

Гаджеты Sony проектирует гибкий смартфон со встроенными в экран датчиками Как сообщает ресурс LetsGoDigital, речь идёт о смартфонах с гибким дисплеем, а также об аппаратах, оснащённых экраном во фронтальной и тыльной частях корпуса.

Политика Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду Накануне парламентских выборов на Украине социологи сообщили, что «Слуга народа» растеряла почти 10% своей популярности и больше не может претендовать на безраздельную власть в следующем созыве Верховной рады.

Политика МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.

Политика Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.

Космос Соедиенные Штаты отметили 50-летие первого полета на луну В США отметили годовщину первого полета на луну: 50 лет назад стартовала лунная экспедиция "Аполлона 11", передает ОТР.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились 37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.

Происшествия В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.