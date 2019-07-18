Футбол

«Реал» попросил Зидана потерпетьLenta.ru вчера в 14:43

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера Зинедина Зидана временно отказаться от идеи покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает The Independent.
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Президент «Реала» заявил, что клубу будет сложно приобрести Погба этим летом

Советский спортвчера в 14:04

СМИ: Перес уговорил Зидана не продавать Бэйла

Матч ТВвчера в 15:10

СМИ: Перес уговорил Зидана не продавать Бэйла

Sportbox.RUвчера в 15:10

Перес попросил Зидана предоставить игровую практику Бэйлу

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Перес попросил Зидана использовать Бэйла из-за трудностей с покупкой Погба

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ESPN: Перес сказал Зидану, что подписать Погба будет очень трудно

Sports.ruвчера в 08:48

Зидан признал, что «Реал» не сможет приобрести Погба в летнее трансферное окно

Спорт-Экспресс17 июля в 19:34
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Общество

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Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Культура

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек

Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару

Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Обновлено вчера в 05:39
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Владимир Путин прилетел в Иркутскую область

Сегодня, 19 июля, стало известно, что президент РФ прибыл в Иркутскую область.
Обновлено в 00:35
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Макаров» и комплекс «Утес» провели учебные стрельбы

Обновлено вчера в 22:21
Авто

BMW работает над новым поколением 4-Series

BMW работает над новым поколением 4-й серии, чтобы дополнить уже модернизированную в этом году 3-Series.
Обновлено вчера в 08:37
Путешествия

На Кубани туристов начали штрафовать за неуплату курортного сбора

Обновлено вчера в 15:08
Политика

Законопроект о новых санкциях против России внесен в конгресс США

В США группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в палату представителей законопроект, который предусматривает введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса

Весной Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства для отдельных категорий украинцев.
Обновлено 17 июля в 11:23
Транспорт

Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз

Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.
Обновлено вчера в 18:27
Шоу-бизнес

52-летняя Николь Кидман вновь готовится стать мамой

52-летняя австралийско-американская актриса Николь Кидман сообщила, что ждет ребенка.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП в Туве

В региональном главке МВД в свою очередь сообщили, что в аварии пострадали два человека.
Обновлено вчера в 12:10
Гаджеты

Sony проектирует гибкий смартфон со встроенными в экран датчиками

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, речь идёт о смартфонах с гибким дисплеем, а также об аппаратах, оснащённых экраном во фронтальной и тыльной частях корпуса.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

В Свердловской области в многоквартирном доме произошел взрыв газа

Обновлено в 00:47
Политика

Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду

Накануне парламентских выборов на Украине социологи сообщили, что «Слуга народа» растеряла почти 10% своей популярности и больше не может претендовать на безраздельную власть в следующем созыве Верховной рады.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям

Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено вчера в 20:10
Космос

Соедиенные Штаты отметили 50-летие первого полета на луну

В США отметили годовщину первого полета на луну: 50 лет назад стартовала лунная экспедиция "Аполлона 11", передает ОТР.
Обновлено 17 июля в 09:09
Экономика

Чистая прибыль Microsoft может вырасти до $9,4 млрд

Чистая прибыль может увеличиться на 7,1% г/г до $9,4 млрд.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились

37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку

Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено вчера в 11:31
Недвижимость

Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве

В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 02:36
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Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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