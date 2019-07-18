Спорт день за днем

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Происшествия Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево» Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.

Экономика Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Демократической партии и Республиканской внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.

Политика Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.

Общество СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее могут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Кино Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Политика Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400 США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Армия и оружие БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов Бронетраспортер БТР-82 получит в результате модернизации до уровня БТР-82АТ дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов и снарядов.

Происшествия На Филиппинах грузовик со школьниками сорвался со скалы По данным полиции, грузовик, который вез детей на спортивное мероприятие, потерял управление и сорвался со скалы.

Футбол Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор колонии Отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Футбол В Туле должны «ценить, что губернатор любит футбол» Чуть больше недели осталось до исторического момента в тульском футболе: клуб «Арсенал» впервые выступит в рамках Лиги Европы.

Общество Украинка пожаловалась на трудности работы в Польше Украинка отметила, что трудится официанткой и барменом в польской гостинице на побережье Балтийского моря.