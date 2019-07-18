Футбол
Перес попросил Зидана начать использовать БэйлаСпорт день за днем вчера в 12:58
Президент «Реала» Флорентино Перес пытается убедить главного тренера команды Зинедина Зидана начать использовать валлийского вингера Гарета Бэйла, сообщает The Independent.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент «Реала» заявил, что клубу будет сложно приобрести Погба этим летом
Советский спортвчера в 14:04
Зидан признал, что «Реал» не сможет приобрести Погба в летнее трансферное окно
Спорт-Экспресс17 июля в 19:34
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:37, Вашингтон
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 01:26
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 19:57
Экономика
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона
Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли.
Обновлено в 01:00
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Демократической партии и Республиканской внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Общество
СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу
Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее могут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.
Обновлено в 01:22
Общество
Александр Ширвиндт отметит 85-летний юбилей с удочкой у озера
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Кино
Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400
США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Жителям Иркутской области выдали первые жилищные сертификаты
Обновлено в 02:29
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
Бронетраспортер БТР-82 получит в результате модернизации до уровня БТР-82АТ дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов и снарядов.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
На Филиппинах грузовик со школьниками сорвался со скалы
По данным полиции, грузовик, который вез детей на спортивное мероприятие, потерял управление и сорвался со скалы.
Обновлено в 00:59
Футбол
Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор колонии
Отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено 17 июля в 06:59
Авто
Опубликована десятка лучших роскошных внедорожников 2019 года
Обновлено вчера в 11:26
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Футбол
В Туле должны «ценить, что губернатор любит футбол»
Чуть больше недели осталось до исторического момента в тульском футболе: клуб «Арсенал» впервые выступит в рамках Лиги Европы.
Обновлено 17 июля в 00:54
Общество
Украинка пожаловалась на трудности работы в Польше
Украинка отметила, что трудится официанткой и барменом в польской гостинице на побережье Балтийского моря.
Обновлено в 00:21
Экономика
Назван размер прибавки, которую получат работающие пенсионеры
С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере 244 рублей.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
Corsair выпускает модули памяти Vengeance LPX DDR4 объемом 32 ГБ
Обновлено вчера в 11:54