Футбол

Перес попросил Зидана начать использовать БэйлаСпорт день за днем вчера в 12:58

Президент «Реала» Флорентино Перес пытается убедить главного тренера команды Зинедина Зидана начать использовать валлийского вингера Гарета Бэйла, сообщает The Independent.
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Перес попросил Зидана предоставить игровую практику Бэйлу

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СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу

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В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
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