Футбол
Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca. Это произошло во время совместного рождественского ужина футбольного «Реала» и «Реала» баскетбольного.
Чемпионат15:37
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Футбол
УЕФА оштрафовал ЦСКА и «Спартак»
"Спартак" оштрафуют на 55 тысяч евро за использование фанатами пиротехники и бросание посторонних предметов во время домашнего матча против "Рейнджерс" и за то, что болельщик выбежал на поле на игре против "Рапида".
Обновлено в 11:50
Футбол
Тевес заявил, что останется в «Бока Хуниорс»
Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес подтвердил, что не собирается покидать команду в ближайшее время.
Обновлено в 15:08
Футбол
«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»
Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:29
Футбол
Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“»
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:58
Футбол
«Вольфсбург» выиграл в гостях у «Нюрнберга»
Обновлено в 16:28
Футбол
Неймар: «Все еще вспоминаю ЧМ-2018, который очень хотел выиграть»
Капитан сборной Бразилии Неймар подчеркнул, что все еще переживает из-за того, что ему не удалось выиграть чемпионат мира-2018.
Обновлено в 16:12
Футбол
Кэйхилл может сменить «Челси» на «Фулхэм»
Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в зимнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено в 18:54
Футбол
Салах во второй раз подряд признан лучшим игроком года в Африке
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком 2018 года в Африке по версии BBC.
Обновлено в 13:31
Футбол
Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане
Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
Обновлено в 13:59
Футбол
Канселу был успешно прооперирован и сегодня приступит к реабилитации
Как сообщает пресс-служба туринского клуба, операция была "полностью успешной", и уже в субботу Канселу приступит к реабилитационному процессу.
Обновлено в 19:07
Футбол
Ройс стал лучшим игроком ноября в Бундеслиге
Нападающий "Боруссии" из Дортмунда Марко Ройс стал лучшим игроком ноября в немецкой Бундеслиге.
Обновлено в 14:31
Футбол
Солари назвал матч с ЦСКА полезным для «Реала»
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари высказался о домашнем поражении от ЦСКА (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:15
Футбол
Де Брюйне и Агуэро могут сыграть с «Эвертоном»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии матча с «Эвертоном» рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне и форварда Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:35
Футбол
У президента «Милана» украли 10 тысяч евро
У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.
Обновлено в 15:07
Футбол
Анри: «Матч в Лионе будет очень сложным»
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи с "Лионом" в чемпионате Франции.
Обновлено в 17:41