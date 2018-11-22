Футбол

Перес передумал покупать Неймара из-за фанатов «Реала»
Sport24.ru
05:11

Напомним, Неймар с 2013 по 2017 год выступал за злейшего врага «Реала» — «Барселону». Кроме того, сам Перес не хочет вступать в борьбу за 26-летнего форварда из-за слухов о его возможном возвращении в стан каталонцев. За трансфер Неймара летом 2017 года «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 млн евро.
Sport24.ru05:11

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Перес передумал покупать Неймара из-за фанатов «Реала»

Sport24.ru05:11

«Реал» отказался от идеи приобретения Неймара из-за фанатов

Газета.Ru04:39

Перес отказался от идеи приобретения Неймара из-за недовольства фанатов «Реала»

Чемпионат04:12

СМИ: «Реал» не намерен приобретать Неймара

Sportbox.RU03:37

СМИ: «Реал» не намерен приобретать Неймара

Матч ТВ03:37

СМИ: «Реал» отказался от покупки Неймара

Спорт-Экспресс03:06

«Реал» отказался от покупки Неймара

Sports.ru02:56
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
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Обновлено в 05:37
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Инфантино ожидает, что ЧМ-2022 в Катаре станет лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду, что в 2022 году в Катаре состоится лучший чемпионат мира в истории.
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Клубы Бундеслиги договорились об отмене матчей первенства страны по понедельникам, сообщает "Советский спорт".
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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