Напомним, Неймар с 2013 по 2017 год выступал за злейшего врага «Реала» — «Барселону». Кроме того, сам Перес не хочет вступать в борьбу за 26-летнего форварда из-за слухов о его возможном возвращении в стан каталонцев. За трансфер Неймара летом 2017 года «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 млн евро.

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