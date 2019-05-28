Футбол

Перес назвал Роналду лучшим игроком, которого он подписал для «Реала»Спорт-Экспресс вчера в 21:19

Думаю, что он лучший игрок, которого я подписал для "Реала".
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Флорентино Перес: У меня никогда не возникало проблем с Роналду даже из-за денег

Советский спорт02:39

Президент «Реала» назвал лучшую покупку клуба

Газета.Ruвчера в 20:45

Перес назвал Роналду лучшим игроком, которого он подписал для «Реала»

Спорт-Экспрессвчера в 21:19

Флорентино Перес пришел на радио и рассказал, почему ушли Роналду и Зидан, уйдет ли Рамос и что там с Азаром и Мбаппе

Sports.ru05:03

Перес: «Найти замену Роналду очень сложно. Он лучший игрок, которого покупал „Реал“»

Sport24.ruвчера в 20:27

Перес: Роналду — лучший игрок, которого приобретал «Реал»

Чемпионатвчера в 17:54

Президент «Реала»: «Роналду хотел новых испытаний, поэтому ушёл от нас»

Sport.ruвчера в 18:59
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Происшествия

В Уфе женщина насмерть сбила 9-летнего велосипедиста

В Уфе на перекрестке проспекта Октября и улицы Бессонова женщина за рулем не заметила 9-летнего велосипедиста и сбила его.
Обновлено в 05:29
Политика

В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН

В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Томске взяли под стражу «вора в законе»

Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
Обновлено в 04:45
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально

Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
Обновлено в 05:00
Экономика

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил ученицу топором

Обновлено в 05:45
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Кино

В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах

Обновлено в 00:53
Интернет

В Москве пройдет тест предсерийного образца квантового телефона

В Москве 28 мая состоится презентация предсерийного образца российского квантового телефона, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Экономика

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг группы «Дом.РФ» на уровне ruAAA

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности группы госкомпании "Дом.РФ" на уровне ruAAA со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 06:19
Общество

Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Хоккей

Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020

Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Политика

Пётр Порошенко согласился стать спонсором Олега Ляшко

Бывший президент Украины Пётр Порошенко согласился стать спонсором политика Олега Ляшко и его Радикальной партии.
Обновлено в 06:35
Технологии

Онколог рассказал о трудностях с выявлением рака желудка

Рак желудка в России у пациентов выявляется на поздней стадии в 40% случаев, средняя продолжительность жизни таких больных составляет около года, заявил председатель Российского общества клинической онкологии, заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина, профессор Сергей Тюляндин.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Водонаева вмешалась в скандал с Фриске

Звезда реалити-шоу Алена Водонаева вмешалась в скандал с долгом семьи покойной певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 05:53
Политика

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
Обновлено в 06:23
Общество

Владимир Соловьев назвал козлищами защитников сквера в Екатеринбурге

Обновлено в 05:39
Экономика

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Футбол

Контракт Крыховяка с «Локомотивом» будет рассчитан на три года

«Контракт с Крыховяком будет заключен на три года», — передает слова Кикнадзе корреспондент Sport24 Артем Калинин.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы

В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Кино

Искусственный интеллект представил логичный финал «Игры престолов»

Ученые из Томска разработали искусственный интеллект, который объясняет провальность последнего сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Политика

Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива

Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Салтыковой за лицо

Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Общество

NYT: умер основатель Human Rights Watch

Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:13
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
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