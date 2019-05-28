Футбол

Перес назвал Роналду лучшим игроком, которого он подписал для «Реала»Спорт-Экспресс вчера в 21:19

Думаю, что он лучший игрок, которого я подписал для "Реала".
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«Ювентус» летом планирует сделать ставку на Иско

Soccer.ru04:02

Флорентино Перес пришел на радио и рассказал, почему ушли Роналду и Зидан, уйдет ли Рамос и что там с Азаром и Мбаппе

Sports.ru05:03

Президент «Реала» назвал лучшую покупку клуба

Газета.Ruвчера в 20:45

Перес назвал Роналду лучшим игроком, которого он подписал для «Реала»

Спорт-Экспрессвчера в 21:19

Перес: «Найти замену Роналду очень сложно. Он лучший игрок, которого покупал „Реал“»

Sport24.ruвчера в 20:27

Перес: Роналду — лучший игрок, которого приобретал «Реал»

Чемпионатвчера в 17:54

Президент «Реала»: «Роналду хотел новых испытаний, поэтому ушёл от нас»

Sport.ruвчера в 18:59
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Политика

Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове

Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:18
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Политика

На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Экономика

IKEA сдаст россиянам мебель в аренду

В Швеции и Швейцарии IKEA занимается предоставлением в аренду мебели компаниям по подписке, в Нидерландах в кооперации с жилищной ассоциацией — студентам.
Обновлено в 04:47
Авто

Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа

Снимки новинки опубликовал голландский портал AutoWeek. На фото автомобиль запечатлен полностью без камуфляжа.
Обновлено в 03:00
Экономика

Visa раскрыла размер межбанковской комиссии в России

Visa, которая оставалась единственной крупной платежной системой, не раскрывшей размер межбанковской комиссии для России, теперь сделала это.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Два человека погибли в ДТП на Старосимферопольском шоссе в Московской области.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»

«В ходе расследования установлено, что житель Томска, находясь на территории города и области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона, занимал высшее положение в преступной иерархии области», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.
Обновлено в 03:40
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

СК возбудил дело после нападения на редакцию в Ставрополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц в отношении 72-летнего мужчины, который напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:12
Происшествия

Видео раздавленных автомобилей во Владивостоке попало в соцсети

Около дома по адресу Ладыгина, 11 обрушилась подпорная стена.
Обновлено в 02:32
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Кома» от братьев Андреасянов

Компания «Централ Партнершип» поделилась дебютным трейлером к грядущему продюсерскому проекту Сарика и Гевонда Андреасянов «Кома».
Обновлено вчера в 11:15
Авто

Внешность электрического преемника Audi TT рассекретили в Сети

В Сети появились первые изображения нового электрического спорткара Audi, который придет на смену модели TT.
Обновлено в 02:34
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие

Силовики усилили обстрелы после визита Зеленского, заявили в ДНР

Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов после визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, сообщили во вторник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 03:53
Гаджеты

Samsung Galaxy M40 официально представят 11 июня

Речь идёт об аппарате Samsung Galaxy M40, презентация которого должна состояться 11 июня.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Культура

Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что никогда не смотрел ее по телевизору и не понимает, как шоу продолжает выходить в эфир на протяжении многих лет.
Обновлено в 02:06
Общество

Соловьев назвал сторонников сквера в Екатеринбурге «козлищами»

Обновлено в 04:32
Политика

На Украине признали бесполезность европейских санкций против России

Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

Охраной границ Китая займутся дроны и спутники

В издании отмечается, что в Поднебесной уже развернуты и введены в эксплуатацию две тысячи станций в приграничных и внутренних регионах, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район и провинцию Юньнань на северо-западе Китая, а также острова и рифы в Южно-Китайском море.
Обновлено в 03:39
Гаджеты

Новый iPhone позволит подключать две пары AirPods одновременно

Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подсоединить еще одну пару наушников и какой-нибудь другой девайс, например, музыкальную колонку.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил призыва

Российское оборонное ведомство прокомментировало появившуюся накануне информацию об изменении правил призыва на срочную службы в армию в соответствии с поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Обновлено в 02:39
Наука

Потеря одного члена семьи косаток приводит к снижению их выживаемости

Исследование Бюссона показало, что показатели выживаемости в группе косаток падают в результате гибели одного из членов даже для тех особей, у которых не было сколько-нибудь прочных социальных связей с погибшим.
Обновлено в 02:17
Экономика

Подсчитан ущерб от космических аварий России

Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
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