Футбол
Перес назвал Роналду лучшим игроком, которого он подписал для «Реала»Спорт-Экспресс вчера в 21:19
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Перес: «Найти замену Роналду очень сложно. Он лучший игрок, которого покупал „Реал“»
Sport24.ruвчера в 20:27
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
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Политика
Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове
Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:18
Общество
Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Экономика
IKEA сдаст россиянам мебель в аренду
В Швеции и Швейцарии IKEA занимается предоставлением в аренду мебели компаниям по подписке, в Нидерландах в кооперации с жилищной ассоциацией — студентам.
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Авто
Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа
Снимки новинки опубликовал голландский портал AutoWeek. На фото автомобиль запечатлен полностью без камуфляжа.
Обновлено в 03:00
Экономика
Visa раскрыла размер межбанковской комиссии в России
Visa, которая оставалась единственной крупной платежной системой, не раскрывшей размер межбанковской комиссии для России, теперь сделала это.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье
Два человека погибли в ДТП на Старосимферопольском шоссе в Московской области.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»
«В ходе расследования установлено, что житель Томска, находясь на территории города и области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона, занимал высшее положение в преступной иерархии области», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.
Обновлено в 03:40
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
СК возбудил дело после нападения на редакцию в Ставрополе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц в отношении 72-летнего мужчины, который напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:12
Происшествия
Видео раздавленных автомобилей во Владивостоке попало в соцсети
Около дома по адресу Ладыгина, 11 обрушилась подпорная стена.
Обновлено в 02:32
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Кома» от братьев Андреасянов
Компания «Централ Партнершип» поделилась дебютным трейлером к грядущему продюсерскому проекту Сарика и Гевонда Андреасянов «Кома».
Обновлено вчера в 11:15
Авто
Внешность электрического преемника Audi TT рассекретили в Сети
В Сети появились первые изображения нового электрического спорткара Audi, который придет на смену модели TT.
Обновлено в 02:34
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
Силовики усилили обстрелы после визита Зеленского, заявили в ДНР
Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов после визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, сообщили во вторник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Samsung Galaxy M40 официально представят 11 июня
Речь идёт об аппарате Samsung Galaxy M40, презентация которого должна состояться 11 июня.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Культура
Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»
Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что никогда не смотрел ее по телевизору и не понимает, как шоу продолжает выходить в эфир на протяжении многих лет.
Обновлено в 02:06
Политика
На Украине признали бесполезность европейских санкций против России
Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Охраной границ Китая займутся дроны и спутники
В издании отмечается, что в Поднебесной уже развернуты и введены в эксплуатацию две тысячи станций в приграничных и внутренних регионах, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район и провинцию Юньнань на северо-западе Китая, а также острова и рифы в Южно-Китайском море.
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Новый iPhone позволит подключать две пары AirPods одновременно
Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подсоединить еще одну пару наушников и какой-нибудь другой девайс, например, музыкальную колонку.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил призыва
Российское оборонное ведомство прокомментировало появившуюся накануне информацию об изменении правил призыва на срочную службы в армию в соответствии с поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Обновлено в 02:39
Наука
Потеря одного члена семьи косаток приводит к снижению их выживаемости
Исследование Бюссона показало, что показатели выживаемости в группе косаток падают в результате гибели одного из членов даже для тех особей, у которых не было сколько-нибудь прочных социальных связей с погибшим.
Обновлено в 02:17
Экономика
Подсчитан ущерб от космических аварий России
Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37