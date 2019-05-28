Футбол
Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в КитайЧемпионат вчера в 10:00
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге. Как сообщает AS со ссылкой на La Sexta, 33-летний футболист провёл встречу с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом.
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Флорентино Перес о Рамосе: "Для Реала" невозможно, чтобы капитан покинул команду"
Спорт-Экспрессвчера в 19:57
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