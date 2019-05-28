Футбол
Перес: «Реал» несколько лет пытается подписать АзараЧемпионат вчера в 22:02
Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о возможном переходе в мадридский клуб полузащитника «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара.
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Флорентино Перес: «У меня есть надежда, что Азар перейдет в „Реал“ в этом году»
Sports.ruвчера в 18:50
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