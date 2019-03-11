Футбол

Перес: «Лучший тренер мира вернулся в „Реал“»Бомбардир.ру 16:21

В Мадриде сегодня прошла официальная презентация Зинедина Зидана. Французский специалист вернулся в столичный клуб и подписал контракт до лета 2022 года. Президент сливочных Флорентино Перес поприветствовал 46-летнего главного тренера.
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Перес: "Лучший тренер мира возвращается в "Реал"!"

Soccer.ru15:38

Президент «Реала»: Лучший тренер мира вернулся домой

Советский спорт15:36

Флорентино Перес: «Лучший тренер мира вернулся в „Реал“»

Sports.ru15:35

Перес: лучший тренер в мире возвращается в «Реал»

Чемпионат15:29

Флорентино Перес: «Лучший тренер мира возвращается в „Реал“»

Спорт-Экспресс15:19

«Хочу показать всем, что такое «Реал». Зидан выступил с первым спичем в старой должности

Eurosport.ru16:01

Перес: «Лучший тренер мира возвращается в „Реал“»

Sport24.ru15:31
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Макгрегор арестован в Майами-Бич

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Происшествия

Аэропорт Якутска эвакуировали после сообщения о «минировании»

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Мэй согласовала с Юнкером изменения в соглашении по «Брекситу»

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Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.
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Политика

Власти США потребовали модифицировать системы Boeing 737 MAX

Американские власти заявили о намерении обязать компанию Boeing внести модификации в системы самолетов Boeing 737 MAX несмотря на то, что уверены в безопасности лайнеров, сообщается на сайте Федерального авиационного управления (FAA) США.
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Общество

Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.
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Председателем совета директоров «Русала» стал Зонневельд

Бернард Зонневельд, входящий в список независимых неисполнительных директоров "Русала", назначен на пост председателя совета директоров компании, говорится в опубликованном во вторник на Гонконгской бирже заявлении компании.
Обновлено в 21:28
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Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Коэффициент смертности ВИЧ-положительных в Кемеровской области составил 65,1 случая на 100 тысяч жителей региона, в Иркутской области — 42,4 случая на 100 тысяч жителей (каждый третий или четвертый человек на сотню умерших), а в Свердловской области — 38,1 случая на 100 тысяч человек.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Жительница Словении отрезала себе часть руки ради страховки

Жительница Словении отрезала себе часть руки выше запястья ради получения выплат в 383 тысячи евро от страховых компаний и пожизненного пособия по инвалидности, сообщила в понедельник местная полиция.
Обновлено в 19:34
Общество

Льготы на тепло могут появиться у религиозных организаций Забайкалья

Глава Забайкальского края Александр Осипов инициировал законопроект о льготных тарифах на тепловую энергию для религиозных организаций региона.
Обновлено в 20:35
Происшествия

Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 миллионов рублей

Гагаринский суд города Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов на сумму более чем 380 миллионов рублей соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Суд прекратил уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин»

Горсуд Петербурга прекратил уголовное преследование Романа Филиппова — бывшего генерального директора ПАО «Силовые машины», которого обвиняли в разглашении государственной тайны.
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Антонов: последствия разрушения ДРСМД могут быть мрачными

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что последствия выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут быть "печальными" как для отношений между Америкой и Россией, так и для всего мира.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено в 16:56
Происшествия

В Венесуэле разбился легкий самолет с офицерами ВС на борту

Легкий самолет Cessna 206 в понедельник разбился в Венесуэле. Инцидент произошел в районе Гран-Сабана в штате Боливар на востоке страны.
Обновлено в 19:19
Политика

Латвия построила забор на границе с Россией

Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Футбол

Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»

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Хоккей

«Тампа» обыграла «Торонто», Кучеров набрал 111-е очко в сезоне

Кучеров набрал 111-е очко (33+78) в сезоне. В активе Сергачева теперь значатся 25 (5+20) очков.
Обновлено в 21:37
Происшествия

Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав

Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
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Происшествия

В ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод» идут обыски

В ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод» проходят обыски, сообщает «Коммерсантъ». Спецоперации проводят полиция, ФСБ и Росгвардия.
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Армия и оружие

Самолет ВМС США на низкой высоте пролетел над «Адмиралом Горшковым»

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon на низкой высоте облетел отряд кораблей Северного моря во главе с новейшим ракетным фрегатом «Адмирал Горшков» в Атлантике, следует из данных авиационных ресурсов и системы мониторинга движения морских судов AIS.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова попала в реанимацию

Обновлено в 02:39
Происшествия

Подтвердилась версия о самоубийстве вокалиста The Prodigy

Обновлено в 08:20
Происшествия

Устроивший теракт в Еврейском музее Брюсселя получил пожизненный срок

Француз Мехди Неммуш, устроивший стрельбу в Еврейском музее в Брюсселе в 2014 году, был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме, сообщает Reuters.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Во Владивостоке перевернулся ЗРПК «Панцирь-С»

"Вести-Приморье" отмечают, что системы "Панцирь-С" стоят на вооружении 1533-го зенитного ракетного полка, который дислоцируется в районе Шаморовской трассы во Владивостоке.
Обновлено в 04:57
Политика

Пограничники рассказали, что россияне незаконно ввозят в Финляндию

Радар-детекторы остаются неизменным лидером среди наиболее часто изымаемых предметов на финско-российской границе, рассказал в интервью РИА Новости эксперт по коммуникациям штаба Пограничной службы Финляндии Пентти Алапелто.
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Депутат предложил строить дома с зонами выгула и захоронения животных

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву письмо, в котором предложил предусмотреть санитарные нормы строительства новых жилых массивов с учетом включения специализированных зон выгула домашних питомцев и мест их законного погребения.
Обновлено в 20:20
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В ЦЕРН рассказали, как полностью отключить интернет

Отключить Интернет полностью в настоящее время является делом сложным, но не невыполнимым.
Обновлено в 20:40
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Зинедин Зидан
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Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
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