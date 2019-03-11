Футбол
Перес: «Лучший тренер мира вернулся в „Реал“»Бомбардир.ру вчера в 16:21
В Мадриде сегодня прошла официальная презентация Зинедина Зидана. Французский специалист вернулся в столичный клуб и подписал контракт до лета 2022 года. Президент сливочных Флорентино Перес поприветствовал 46-летнего главного тренера.
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«Хочу показать всем, что такое «Реал». Зидан выступил с первым спичем в старой должности
Eurosport.ruвчера в 16:01
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