Экономика
Перерасчет пенсий коснется 12% неработающих пенсионеровТАСС 10:50
Перерасчет пенсий, который планируется провести до 1 июля 2019 года, коснется 12% неработающих пенсионеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России в понедельник.
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