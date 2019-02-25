Экономика
Перерасчет пенсий коснется 12% неработающих пенсионеровТАСС вчера в 10:50
Перерасчет пенсий, который планируется провести до 1 июля 2019 года, коснется 12% неработающих пенсионеров.
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Перерасчет пенсий, который планируется провести до 1 июля 2019 года, коснется 12% неработающих пенсионеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России в понедельник.ТАССвчера в 10:50
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Происшествия
Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки
Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.
Обновлено в 01:17
Происшествия
ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ
В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить Малашенко рядом с отцом
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в возрасте 64 лет в Испании, журналистка Божена Рынска рассказала, что хочет похоронить мужа рядом с отцом.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Сбой произошел на фиолетовой ветке московского метро
Обновлено в 01:14
Происшествия
На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв
Обновлено в 01:30
Политика
Порошенко оскорбил требующего зарплату шахтера
Очередной скандал с участием президента Петра Порошенко произошел на Украине - в ходе выступления перед шахтерами и другими гражданами в городе Червоноград Львовской области, Порошенко едко ответил одному из недовольных, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:30
Музыка
Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Maruv от конкурса
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с отказом певицы Maruv (Анна Корсун) представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 00:39
Политика
Британский посол в РФ подтвердил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы
По словам Бристоу, Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.
Обновлено в 02:18
Спорт
Биатлонистка Васильева назвала причину пропуска трех допинг-тестов
Российская биатлонистка Маргарита Васильева объяснила забывчивостью пропуск трех тестов на допинг.
Обновлено в 02:35
Авто
Opel возвращается на российский рынок
Обновлено в 02:03
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 20:37
Футбол
«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату за отказ уйти на замену
Лондонский "Челси" оштрафовал вратаря Кепу Аррисабалагу на недельную зарплату за отказ уйти на замену в финальном матче Кубка лиги с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 00:52
Политика
В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»
Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
В МИД Индии объяснили удар по лагерю террористов в Кашмире
Как сообщало ранее агентство ANI со ссылкой на источники в оборонном секторе республики, около 03.30 утра по местному времени (01.00 мск) 12 многоцелевых истребителей "Мираж" 2000 ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад", полностью его уничтожив.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Суд рассмотрит апелляцию Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 19:29
Музыка
Хор в Петербурге спел песню об атомной бомбардировке США
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Австралии священника признали виновным в надругательстве над детьми
Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Глава МИД Ирана объявил об отставке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
РБК узнал размер комиссии для ритейла в системе быстрых платежей
Центробанк предлагает установить единый размер комиссии, которую торгово-сервисные предприятия будут платить в системе быстрых платежей (СБП) за прием оплаты от населения с помощью QR-кода.
Обновлено в 01:44
Происшествия
СК возбудил дело после смерти младенца в доме ребенка в Хабаровске
Следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело после смерти пятимесячной девочки в доме ребенка, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 01:56
Экономика
Авиабилеты в России подорожали на треть
В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Москве мужчину госпитализировали с инсультом после конфликта в метро
Неизвестный избил мужчину в вагоне поезда московского метро на станции "Крылатское", потерпевший госпитализирован с инсультом, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:23
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне возобновившей падение нефти
Доллар США и евро отыграли потери первой половины торгов и растут на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне возобновившей падение нефти.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году
Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца 2019 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Правительство поручило проверить качество сыров и вареной колбасы
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству составить список производителей мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов для проведения лабораторных исследований, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено в 00:55
Политика
В «Газпроме» оценили влияние директивы ЕС на «Северный поток — 2»
Изменения в директиве Евросоюза затронут лишь небольшую часть газопровода «Северный поток — 2», заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
Обновлено в 00:56
Политика
Facebook разблокировал страницы проекта RT
Facebook разблокировал страницы проекта In The Now, связанного с российским телеканалом RT; как пояснил CNN представитель Facebook, это решение было принято после того, как компания Maffick Media (владелец этих страниц) согласилась указать в их описании, что они связаны с RT и Ruptly.
Обновлено в 01:47
Политика
В Газпроме прокомментировали увольнение двух зампредов правления
Как сообщало ИА REGNUM, об освобождении от должности заместителей председателя правления Газпрома Александра Медведева и Валерия Голубева стало известно 25 февраля.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
Сюжет Киселёва про «Циркон» обеспокоил западные СМИ
Обновлено в 01:05