На следующей неделе ожидается встреча глав США и Китая на саммите G20, по итогам которой возможно снижение напряженности в торговых отношениях. Промышленные металлы снижаются на фоне сокращения спроса со стороны Китая. Цинк снизился на 3,8%, несмотря на снижение мирового производства.

Энергетика Энергетика Кузбасс переходит на электрификацию и подземную добычу угля Губернатор добавил, что регион богат углем и может использовать этот ресурс для получения электроэнергии.

Энергетика Энергетика Рекордная добыча нефти в США угрожает дальнейшим снижением цен Напомним, что в конце марта 2017 года коммерческие запасы сырой нефти в США достигли рекордного объема в 536 млн баррелей (ProFinance.ru: 10 лет назад, например, они были ниже 300 млн баррелей).

Энергетика Энергетика В Минэнерго заявили о потенциале произвести 100 млн т СПГ Замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что потенциал производства СПГ Россией составит около 100 млн т к 2035 году, передает корреспондент РБК.

Энергетика Энергетика Макрон не отменит повышение налога на топливо, несмотря на протесты Французские власти «слышат» требования протестующих, выступающих против «экологического» повышения налога на дизельное топливо и бензин.

Энергетика Энергетика С Нового года в Астрахани подорожает холодная вода С 1 января 2019 года «Астрводоканал» начнет поэтапное повышение цены на водоснабжение.

Энергетика Энергетика Прирост запасов «Газпром нефти» в 2018 году оценивается в 95 млн т.н.э Прирост запасов "Газпром нефти" по категории 2Р (доказанные и вероятные) в 2018 году оценивается в 95 млн тонн н.э. и восполняет текущую добычу на 102%, сообщает компания.

Энергетика Энергетика Цены на бензин в России в октябре выросли на 5% Цены производителей на бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Энергетика Энергетика Израиль договорился о строительстве газопровода в Европу к 2025 году Израиль, Кипр, Греция и Италия после двух лет переговоров достигли соглашения о строительстве самого протяженного подводного газопровода в мире, сообщает издание Globes.

Энергетика Энергетика На хлебозавод в Комсомольске-на-Амуре возобновили подачу газа На хлебозавод №3 в Комсомольске-на-Амуре возобновили подачу газа, передает ОТР сообщение руководства предприятия.

Энергетика Энергетика РуссНефть в 2019 г. планирует увеличить добычу нефти до 7,355 млн т Совет директоров РуссНефти утвердил бизнес-план компании на 2019 г. Об этом РуссНефть сообщила 26 ноября 2018 г. Документ предусматривает, что на 2019 г. РуссНефть установила для себя следующие целевые показатели: - уровень добычи - 7,355 млн т (без учета добычи нефти в Азербайджане), - финансирование капвложений на уровне 28 млрд руб.

Энергетика Энергетика УФАС: газовая служба навязывала липчанам невыгодные условия Серия жалоб от липчан на невыгодные условия договоров с АО "Газпром газораспределение Липецк" привела к тому, что липецкий УФАС вынес предупреждение компании.

Энергетика Энергетика В Челябинске предприятие Роскосмоса привлекло кредит на 1 млрд рублей Чтобы рассчитаться с долгами был привлечен кредит на 1 миллиард рублей, сообщается в пресс-релизе корпорации.

Энергетика Энергетика На Киринском месторождении обустроят еще пять скважин «Газпром» ищет подрядчика, который построит «под ключ» еще пять эксплуатационных скважин на Киринском газоконденсатном месторождении.

Энергетика Энергетика Таджикистан поставил в Узбекистан 1,48 млрд кВт·ч «С апреля по сентябрь текущего года в Узбекистан было экспортировано 1 млрд 480 млн кВт·ч таджикской электроэнергии по цене 2 американских цента за один киловатт», — сообщает сегодня, 26 ноября, информационное агентство «ТаджикТА» со ссылкой на госэнергохолдинг «Барки точик».