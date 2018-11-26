Энергетика
На следующей неделе ожидается встреча глав США и Китая на саммите G20, по итогам которой возможно снижение напряженности в торговых отношениях. Промышленные металлы снижаются на фоне сокращения спроса со стороны Китая. Цинк снизился на 3,8%, несмотря на снижение мирового производства.
ПРАЙМвчера в 09:39
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Энергетика
Кузбасс переходит на электрификацию и подземную добычу угля
Губернатор добавил, что регион богат углем и может использовать этот ресурс для получения электроэнергии.
Обновлено в 06:08
Энергетика
Рекордная добыча нефти в США угрожает дальнейшим снижением цен
Напомним, что в конце марта 2017 года коммерческие запасы сырой нефти в США достигли рекордного объема в 536 млн баррелей (ProFinance.ru: 10 лет назад, например, они были ниже 300 млн баррелей).
Обновлено в 05:35
Энергетика
В Минэнерго заявили о потенциале произвести 100 млн т СПГ
Замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что потенциал производства СПГ Россией составит около 100 млн т к 2035 году, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:55
Энергетика
Макрон не отменит повышение налога на топливо, несмотря на протесты
Французские власти «слышат» требования протестующих, выступающих против «экологического» повышения налога на дизельное топливо и бензин.
Обновлено в 05:55
Энергетика
С Нового года в Астрахани подорожает холодная вода
С 1 января 2019 года «Астрводоканал» начнет поэтапное повышение цены на водоснабжение.
Обновлено в 05:55
Энергетика
Прирост запасов «Газпром нефти» в 2018 году оценивается в 95 млн т.н.э
Прирост запасов "Газпром нефти" по категории 2Р (доказанные и вероятные) в 2018 году оценивается в 95 млн тонн н.э. и восполняет текущую добычу на 102%, сообщает компания.
Обновлено в 05:35
Энергетика
Цены на бензин в России в октябре выросли на 5%
Цены производителей на бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:44
Энергетика
Израиль договорился о строительстве газопровода в Европу к 2025 году
Израиль, Кипр, Греция и Италия после двух лет переговоров достигли соглашения о строительстве самого протяженного подводного газопровода в мире, сообщает издание Globes.
Обновлено в 06:07
Энергетика
На хлебозавод в Комсомольске-на-Амуре возобновили подачу газа
На хлебозавод №3 в Комсомольске-на-Амуре возобновили подачу газа, передает ОТР сообщение руководства предприятия.
Обновлено в 03:51
Энергетика
РуссНефть в 2019 г. планирует увеличить добычу нефти до 7,355 млн т
Совет директоров РуссНефти утвердил бизнес-план компании на 2019 г. Об этом РуссНефть сообщила 26 ноября 2018 г. Документ предусматривает, что на 2019 г. РуссНефть установила для себя следующие целевые показатели: - уровень добычи - 7,355 млн т (без учета добычи нефти в Азербайджане), - финансирование капвложений на уровне 28 млрд руб.
Обновлено в 01:29
Энергетика
УФАС: газовая служба навязывала липчанам невыгодные условия
Серия жалоб от липчан на невыгодные условия договоров с АО "Газпром газораспределение Липецк" привела к тому, что липецкий УФАС вынес предупреждение компании.
Обновлено в 05:56
Энергетика
В Челябинске предприятие Роскосмоса привлекло кредит на 1 млрд рублей
Чтобы рассчитаться с долгами был привлечен кредит на 1 миллиард рублей, сообщается в пресс-релизе корпорации.
Обновлено в 05:35
Энергетика
На Киринском месторождении обустроят еще пять скважин
«Газпром» ищет подрядчика, который построит «под ключ» еще пять эксплуатационных скважин на Киринском газоконденсатном месторождении.
Обновлено в 04:58
Энергетика
Таджикистан поставил в Узбекистан 1,48 млрд кВт·ч
«С апреля по сентябрь текущего года в Узбекистан было экспортировано 1 млрд 480 млн кВт·ч таджикской электроэнергии по цене 2 американских цента за один киловатт», — сообщает сегодня, 26 ноября, информационное агентство «ТаджикТА» со ссылкой на госэнергохолдинг «Барки точик».
Обновлено в 01:13
Энергетика
Wintershall получила 10% долю в концессии на разработку газа в ОАЭ
Немецкая Wintershall получила долю в концессии на разработку крупного газового месторождения «Гаша» на территории ОАЭ.
Обновлено в 05:35