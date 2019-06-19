Политика

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17REGNUM 00:41

Сообщения российского военного в соцсети, адресованные девушке, приводятся Международной следственной группой (JIT) как доказательство причастности России к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российский солдат назвал подделкой свою переписку из дела о крушении «Боинга»

Lenta.ruвчера в 16:00

Солдат назвал подделкой переписку, которая стала доказательством по делу о сбитом Boeing-777

URA.Ruвчера в 21:14

Бывший солдат из Татарстана отреагировал на переписку, которая стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:21

Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях с фейком

Газета.Ru03:26

Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой

РБКвчера в 14:37

«Это все фейк». Журналисты нашли солдата, чью переписку использовали в расследовании по MH17

Дождьвчера в 12:12

The Bell нашел солдата, чья переписка стала одним из доказательств по делу сбитого под Донецком малазийского Боинга

Эхо Москвывчера в 12:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:54, Вашингтон
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

Обновлено в 08:21
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат

Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Политика

Путин высказался о деле Ивана Голунова

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотических средств.
Обновлено в 07:57
Общество

Кержаков задолжал Милане Тюльпановой по алиментам 600 тысяч рублей

Обновлено в 07:05
Энергетика

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Политика

Путин назвал волнующие россиян вопросы

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос ведущих, какие самые главные вопросы от граждан выделил глава государства при подготовке к мероприятию.
Обновлено в 05:20
Политика

Зеленский начал увольнения и реорганизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упразднении администрацию президента, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:37
Политика

Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву

Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Происшествия

Протестующих в Шиесе подвинули ради телемоста с Путиным

Обновлено в 04:29
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Общество

СК начал проверки после заданных Путину в ходе прямой линии вопросов

Обновлено в 08:01
Экономика

Глава ЛУКОЙЛа назвал налоговую политику в России непоследовательной

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что российская налоговая политика во многом остается непоследовательной.
Обновлено в 05:35
Общество

После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка

«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Финансы

Курс евро обновил минимум 2019 года

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:50
Футбол

«Локомотив» начал продажу абонементов на новый сезон

Московский «Локомотив» объявил о начале продажи абонементов на грядущий сезон-2019/20.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации

Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Хоккей

Кучеров и Василевский стали главными звёздами на вручении наград НХЛ

Обновлено в 07:11
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Общество

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю

Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Александр Буйнов трогательно поздравил супругу с днем рождения

На странице в Instagram Александр Буйнов трогательно поздравил избранницу с днем рождения, опубликовав соответствующий кадр, на котором она выглядит задумчивой и очень красивой.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Политика

Владимир Путин проверит процесс выдачи гражданства РФ украинцам

Путин заверил, что лично проконтролирует процесс с упрощением получения российского гражданства для украинцев, которые проживают в России.
Обновлено в 08:27
Здоровье

Врачи рассказали, как летом не подхватить энтеровирус

Летом в разы возрастает возможность подхватить энтеровирусную инфекцию, которая вызывает обезвоживание организма, сильную рвоту, понос и повышение температуры.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными

Выводы совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 изначально были политически мотивированными и бездоказательными, заявил премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир.
Обновлено в 04:34
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом

Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Елена Малышева два часа шла по улице босиком ради «рекорда»

Малышева призналась: за день до этого она два часа шла босиком по улице.
Обновлено в 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное