Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17REGNUM 00:41

с чего всё началось

Сообщения российского военного в соцсети, адресованные девушке, приводятся Международной следственной группой (JIT) как доказательство причастности России к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году.

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

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Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Политика Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.

Политика Путин назвал основные проблемы здравоохранения Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал об основных вопросах, которые необходимо решить в системе здравоохранения.

Футбол Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.

Транспорт В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

Происшествия Росгвардия: госпитализированный на акции 12 июня подросток сам спровоцировал полицейских Несовершеннолетний подросток, задержанный на несогласованной акции 12 июня в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сам провоцировал полицейских, говорится в ответе Росгвардии на запрос главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Происшествия В аэропорту Шереметьево умер пассажир В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета.

Хоккей Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» "Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.

Экономика Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млн До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций.

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Происшествия В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.

Авто Представили обновленный кроссовер Cadillac XT5 Компания Cadillac представила в Китае обновленную версию кроссовера XT5.

Авто Mercedes-Benz снимает камуфляж с GLE Coupe Чуть позже ожидается версия от AMG производительностью более 400 л.с. По предварительной информации, премьера GLE Coupe 2020 модельного года запланирована на сентябрь этого года, но не исключено, что мы сможем увидеть ее гораздо раньше.

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Политика Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).