Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17REGNUM 00:41
Сообщения российского военного в соцсети, адресованные девушке, приводятся Международной следственной группой (JIT) как доказательство причастности России к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году.
Читать в источнике
Оценить295
с чего всё началось
Издание The Bell нашло аккаунт российского военного, переписка которого во «ВКонтакте» стала одним из доказательств причастности России к крушению пассажирского «Боинга» над Донбассом в 2014 году.Дождьвчера в 12:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
Обновлено в 04:16
Экономика
Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения
При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с гранатами
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
Обновлено в 05:30
Политика
Путин назвал основные проблемы здравоохранения
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал об основных вопросах, которые необходимо решить в системе здравоохранения.
Обновлено в 05:44
Политика
Умер избитый в Черкассах украинский журналист
Обновлено в 01:49
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Росгвардия: госпитализированный на акции 12 июня подросток сам спровоцировал полицейских
Несовершеннолетний подросток, задержанный на несогласованной акции 12 июня в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сам провоцировал полицейских, говорится в ответе Росгвардии на запрос главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В аэропорту Шереметьево умер пассажир
В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета.
Обновлено в 05:17
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млн
До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций.
Обновлено вчера в 13:47
Кино
Эмма Уотсон показала первые кадры из «Маленьких женщин»
Эмма Уотсон опубликовала в Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины» Греты Гервиг.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России
Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Футбол
Дарио Срна вернулся в донецкий «Шахтер»
Обновлено в 05:23
Авто
Представили обновленный кроссовер Cadillac XT5
Компания Cadillac представила в Китае обновленную версию кроссовера XT5.
Обновлено в 02:35
Авто
Mercedes-Benz снимает камуфляж с GLE Coupe
Чуть позже ожидается версия от AMG производительностью более 400 л.с. По предварительной информации, премьера GLE Coupe 2020 модельного года запланирована на сентябрь этого года, но не исключено, что мы сможем увидеть ее гораздо раньше.
Обновлено в 02:42
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным 2019. Прямая онлайн-трансляция. Live
Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 07:50
Экономика
Российское вино могут выделить в меню ресторанов
Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Политика
Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Трамп может уволить главу ФРС США
Американский президент Дональд Трамп считает, что может уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла .
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Жара в Петербурге продержится до выходных
Обновлено в 04:46
Общество
В Москве появились ядовитые пауки
Обновлено в 05:46