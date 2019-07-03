Футбол
Перенесший инфаркт Касильяс войдет в руководство «Порту»Спорт-Экспресс 06:20
Тренер говорил со мной в прошлом сезоне, когда произошла та ситуация, и он сказал, что хочет оставить меня, - сказал Касильяс. Касильяс защищал цвета "Порту" с 2015 года. 1 мая он перенес инфаркт миокарда, а 1 июля приступил к тренировкам с командой.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:07, Вашингтон
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