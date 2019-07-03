Футбол

Перенесший инфаркт Касильяс войдет в руководство «Порту»Спорт-Экспресс 06:20

Тренер говорил со мной в прошлом сезоне, когда произошла та ситуация, и он сказал, что хочет оставить меня, - сказал Касильяс. Касильяс защищал цвета "Порту" с 2015 года. 1 мая он перенес инфаркт миокарда, а 1 июля приступил к тренировкам с командой.
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Касильяс не сыграет в сезоне-2019/20 и войдет в руководящий состав «Порту»

Sport24.ru06:03

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Sports.ru06:52

Перенесший инфаркт Касильяс войдет в руководство «Порту»

Спорт-Экспресс06:20

Касильяс войдёт в руководство «Порту»

Чемпионат06:37

Касильяс не будет играть в следующем сезоне и войдет в руководство «Порту»

Советский спорт06:34

Касильяс войдет в руководящий состав «Порту»

Матч ТВ06:39

Касильяс войдет в руководство «Порту»

РИА Новости06:10
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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