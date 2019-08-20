Футбол
Перенесший инфаркт Касильяс может вернуться на поле в декабреГазета.Ru 08:13
Голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс может вернуться на поле в конце 2019 года.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
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По предварительным данным, продолжительность жизни составила [в среднем] 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода.
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Сеть подземных ходов на курильском острове Итуруп обнаружили участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда".
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Армия и оружие
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Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
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Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
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Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено в 08:54
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Лабораторный эксперимент по обнаружению темной энергии сузил возможности поиска неуловимой силы
В новом эксперименте была изучена возможность того, что пятая сила действует на отдельные атомы, но доказательств этому не было найдено.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
ФАС оштрафовала CNN в России на 200 тыс. рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
СМИ узнали о создании транспортника для Минобороны на замену Ан-12
Ранее в августе директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов сообщил, что техзадание на средний военно-транспортный самолет Минобороны РФ утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:52
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено в 07:07
Политика
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Минтруд выступил против штрафов за курение на работе
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Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве
Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:07
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Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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Политика
Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма
Москва должна перекрыть исток Днепра, если Киев в течение двух суток не разблокирует Северо-Крымский канал, подающий воды Славутича в Крым.
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В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
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Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
На иракской авиабазе возник пожар на складе боеприпасов, сообщили СМИ
Пожар охватил склад боеприпасов на авиабазе аль-Бакр на юге иракской провинции Салах-эд-Дин, причины пока не известны, передает иракский телеканал NRT со ссылкой на источник в органах безопасности.
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