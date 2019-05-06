Футбол

Перенесший инфаркт Икер Касильяс выписан из больницыРИА Новости 10:48

Голкипер "Порту" Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, в понедельник был выписан из больницы, сообщается на официальном сайте португальского футбольного клуба. В прошлую среду Касильяс перенес инфаркт миокарда на тренировке команды.
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Икер Касильяс: «Спасибо всем, кто меня поддерживал»

Матч ТВ11:55

Касильяс, перенесший сердечный приступ, выписан из больницы

Sport24.ru09:45

Касильяс выписан из больницы. Ранее он перенес операцию на сердце

Советский спорт10:20

Икер Касильяс: «Ваша поддержка помогала мне улыбаться в эти трудные дни»

Спорт-Экспресс11:37

Касильяс выписан из больницы после операции

Чемпионат10:15

Касильяс после инфаркта: я со счастливым сердцем

Газета.Ru07:15

Стало известно, когда Касильяса выпишут из больницы

Нева Спорт04 мая в 06:31
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Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Обновлено в 15:19
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Воспоминаниями о погибшем герое-бортпроводнике поделились его друзья

Обновлено в 05:35
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Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Политика

Катар выделит $480 млн палестинцам из сектора Газа

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани принял решение выделить $480 млн жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан на фоне эскалации напряжённости между Палестиной и Израилем.
Обновлено в 19:54
Шоу-бизнес

Нарядившуюся для работы на грядках Малышеву жестко высмеяли

Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес

Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке

Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Политика

Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая

Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 18:18
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Политика

Предложен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 10:44
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.
Обновлено в 13:56
Здоровье

Акция «Добро в село» прошла в Альметьевском районе

В рамках акции в селах Альметьевского мунципального района проводятся субботники, школы пациента для людей разного возраста, образовательные лектории на разные темы, в том числе о первостепенной значимости диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 09:39
Общество

Леди Гага в полосатом платье вызвала восторг на Met Gala 2019

Мини-платье американского модельера Марка Джейкобса, украшенное полосатым чёрно-белым принтом, моментально стало объектом фотографов.
Обновлено в 10:18
Общество

Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»

Читатели французской Le Figaro оставляют язвительные комментарии по поводу аварии Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье; иронизировать им не помешало и сообщение о гибели в результате этой трагедии 41 человека.
Обновлено в 02:22
Политика

Делегация Госдумы РФ встретилась в Берлине с коллегами из Бундестага

После встречи депутаты сыграли с немецкими коллегами в футбол — товарищеские матчи между Думой и Бундестагом уже стали традицией.
Обновлено в 18:32
Кино

Студия Spyglass снимет римейк «Восставшего из ада»

Студия Spyglass намерена перезапустить популярную в прошлом франшизу "Восставший из ада", создателем которой был Клайв Баркер.
Обновлено в 15:38
Футбол

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Обновлено в 15:20
Теннис

Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге соревнований в Мадриде

Обновлено в 17:49
Авто

Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы

Обновлено в 08:03
Происшествия

Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

Обновлено в 18:04
Наука

Ученые сняли на видео, как иммунная система убивает бактерии

Ученые Университетского колледжа Лондона смогли снять этот процесс на видео.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Яббаров из шоу «Дом-2» лишил денег маленького сына

Звезда шоу "Дом-2" мечтает о карьере известного шансонье, поэтому на эти деньги запишет альбом.
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Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Лена Миро считает, что у дочки Алсу нет совести

Лена Миро считает, что у дочки Алсу нет совести Блогер раскритиковала желание Микеллы Абрамовой продолжить карьеру.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
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Космос

Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет

Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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