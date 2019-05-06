Футбол
Перенесший инфаркт Икер Касильяс выписан из больницыРИА Новости вчера в 10:48
Голкипер "Порту" Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, в понедельник был выписан из больницы, сообщается на официальном сайте португальского футбольного клуба. В прошлую среду Касильяс перенес инфаркт миокарда на тренировке команды.
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Касильяса выписали из больницы: «Многие заставили меня почувствовать, что я им нужен»
Sports.ruвчера в 09:58
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Кино
Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу
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Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Общество
В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим
Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
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Авто
Начались продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 000 рублей
Начальная цена «Хантера» в экспедиционной версии стартует с отметки 886 410 рублей.
Обновлено в 02:16
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В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
На Урале загорелся магистральный газопровод
Обновлено вчера в 14:25
Гаджеты
Пользователям Twitter разрешили репостить фото и видео
Команда Twitter объявила о выходе нового обновления. Теперь пользователи соцсети могут добавлять в репосты фотографии, анимации и видео.
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Политика
«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» Еврокомиссии
«Нафтогаз» подал жалобу в Европейскую комиссию на якобы «антиконкурентные» действия российского «Газпрома» на рынке газа.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
СМИ: Китай примет меры по стимулированию экономики в ответ на торговую войну с США
Китай склонен принять пакет мер по стимулированию экономики в случае, если США с 10 мая пойдут на поднятие пошлин на китайские товары до 25%.
Обновлено в 00:18
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Общество
Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Петра Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины хочет, чтобы президент страны Петр Порошенко 7 мая пришел в ведомство на допрос.
Обновлено вчера в 08:30
Футбол
«Кёльн» спустя год вернулся в Бундеслигу
«Кёльн» вышел в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди ведущих европейских чемпионатов по количеству повышений в классе.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Автомобиль въехал в людей на Невском проспекте
Уточняется, что водитель Daewoo Matiz около дома 66 на Невском проспекте не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
Банк России направил в адрес Олега Бойко, как лица, имеющего право косвенно распоряжаться более 10% долей ООО микрофинансовой компании (МФК) "СМСфинанс", предписание о выявлении факта его неудовлетворительной деловой репутации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Аварийные бригады локализовали прорыв трубы с кипятком в Купчино
Аварийные бригады в 23:45 локализовали прорыв трубы с горячей водой во Фрунзенском районе Петербурга.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Единоборства
Макгрегор удалил пост в Twitter, где назвал российских бойцов крысами
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор удалил пост в Twitter, в котором оскорбил бойцов из России, назвав их крысами.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьеве
У всех пострадавших, находящихся в Центре Вишневского после возгорания самолёта в Шереметьеве, наблюдается положительная динамика.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В центре Сочи загорелся жилой двухэтажный дом
Обновлено в 01:55
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-Class в России
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с электрикой.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол
Бакайоко не вышел на замену и оскорбил Гаттузо
По данным Sky Sports Italia, в матче 35-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" игрок отказался выходить на замену и оскорбил Гаттузо.
Обновлено вчера в 16:29
Здоровье
В России выросло число людей с астмой
У каждого двадцатого россиянина диагностирована астма, и с каждым годом число людей с этим заболеванием растет наравне с аллергией.
Обновлено в 02:07