Футбол

Перенесший инфаркт Икер Касильяс выписан из больницыРИА Новости вчера в 10:48

Голкипер "Порту" Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, в понедельник был выписан из больницы, сообщается на официальном сайте португальского футбольного клуба. В прошлую среду Касильяс перенес инфаркт миокарда на тренировке команды.
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Переживший инфаркт Касильяс выписался из больницы

Lenta.ruвчера в 14:31

Касильяса выписали из больницы: «Многие заставили меня почувствовать, что я им нужен»

Sports.ruвчера в 09:58

Касильяс выписан из больницы. Ранее он перенес операцию на сердце

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Касильяс, перенесший сердечный приступ, выписан из больницы

Sport24.ruвчера в 09:45

Касильяс выписан из больницы после операции

Чемпионатвчера в 10:15

Икер Касильяс: «Спасибо всем, кто меня поддерживал»

Матч ТВвчера в 11:55

Касильяс после инфаркта: я со счастливым сердцем

Газета.Ruвчера в 07:15
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Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу

Обновлено вчера в 12:58
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В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено вчера в 20:44
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Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ

Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
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«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100

Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Общество

В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим

Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Авто

Начались продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 000 рублей

Начальная цена «Хантера» в экспедиционной версии стартует с отметки 886 410 рублей.
Обновлено в 02:16
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Обновлено в 02:03
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Религия

Православные встречают Радоницу

7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

На Урале загорелся магистральный газопровод

Обновлено вчера в 14:25
Гаджеты

Пользователям Twitter разрешили репостить фото и видео

Команда Twitter объявила о выходе нового обновления. Теперь пользователи соцсети могут добавлять в репосты фотографии, анимации и видео.
Обновлено в 02:24
Политика

«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» Еврокомиссии

«Нафтогаз» подал жалобу в Европейскую комиссию на якобы «антиконкурентные» действия российского «Газпрома» на рынке газа.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Экономика

СМИ: Китай примет меры по стимулированию экономики в ответ на торговую войну с США

Китай склонен принять пакет мер по стимулированию экономики в случае, если США с 10 мая пойдут на поднятие пошлин на китайские товары до 25%.
Обновлено в 00:18
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Общество

Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах

Обновлено вчера в 21:14
Политика

Генпрокуратура Украины вызвала Петра Порошенко на допрос

Генеральная прокуратура Украины хочет, чтобы президент страны Петр Порошенко 7 мая пришел в ведомство на допрос.
Обновлено вчера в 08:30
Футбол

«Кёльн» спустя год вернулся в Бундеслигу

«Кёльн» вышел в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди ведущих европейских чемпионатов по количеству повышений в классе.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

Автомобиль въехал в людей на Невском проспекте

Уточняется, что водитель Daewoo Matiz около дома 66 на Невском проспекте не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов.
Обновлено вчера в 13:29
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

Банк России направил в адрес Олега Бойко, как лица, имеющего право косвенно распоряжаться более 10% долей ООО микрофинансовой компании (МФК) "СМСфинанс", предписание о выявлении факта его неудовлетворительной деловой репутации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

Аварийные бригады локализовали прорыв трубы с кипятком в Купчино

Аварийные бригады в 23:45 локализовали прорыв трубы с горячей водой во Фрунзенском районе Петербурга.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
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Макгрегор удалил пост в Twitter, где назвал российских бойцов крысами

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор удалил пост в Twitter, в котором оскорбил бойцов из России, назвав их крысами.
Обновлено в 01:34
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Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьеве

У всех пострадавших, находящихся в Центре Вишневского после возгорания самолёта в Шереметьеве, наблюдается положительная динамика.
Обновлено в 01:41
Происшествия

В центре Сочи загорелся жилой двухэтажный дом

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Авто

Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-Class в России

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с электрикой.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол

Бакайоко не вышел на замену и оскорбил Гаттузо

По данным Sky Sports Italia, в матче 35-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" игрок отказался выходить на замену и оскорбил Гаттузо.
Обновлено вчера в 16:29
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В России выросло число людей с астмой

У каждого двадцатого россиянина диагностирована астма, и с каждым годом число людей с этим заболеванием растет наравне с аллергией.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Погибший при возгорании SSJ-100 летел в Мурманск за работой мечты

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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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