Футбол
Перенесший инфаркт Икер Касильяс выписан из больницыРИА Новости вчера в 10:48
Голкипер "Порту" Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, в понедельник был выписан из больницы, сообщается на официальном сайте португальского футбольного клуба. В прошлую среду Касильяс перенес инфаркт миокарда на тренировке команды.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Здоровье
6 применений экзоскелетов сегодня и в ближайшем будущем
Характер военных травм и ранений требует применения экзоскелетов, имеющих примерно те же функции, что и в гражданских вариантах.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Футбол
«Манчестер Сити» нацелился на Неймара
"Манчестер Сити", ведущий борьбу за титул чемпиона в английской премьер-лиге, заявил о своих претензиях на нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено вчера в 16:56
Футбол
Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт
Обновлено вчера в 15:29
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено вчера в 06:17
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Информацию о новом автомобиле разместило на своем сайте ОАО "МАЗ", опубликовав техническую характеристику автомашины.
Обновлено вчера в 05:22
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Девушка пожаловалась на головную боль и оказалась парализована
Элизабет Кей (Elizabeth Kay) вспоминает, как в 2017 году шла в сторону дома и внезапно почувствовала острую головную боль.
Обновлено в 00:01
Политика
Бывший адвокат Трампа отправился в тюрьму отбывать наказание
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отправился в тюрьму для отбытия наказания.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Отмечается, что на Радоницу верующие посещают кладбища, где убираются на могилах своих родственников, молятся за близких.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео
Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено вчера в 12:43
Финансы
Рубль балансирует около отметки 65
Российская валюта 6 мая продемонстрировала негативную динамику против доллара США и евро.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Наука
Древняя стела подтвердила существование библейского царя
Очередным доказательством стало изучение стелы Меша или Моавитского камня.
Обновлено 03 мая в 18:55
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден
Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Доходы красноярского губернатора за год уменьшились в десять раз
Доходы губернатора Красноярского края Александра Усса в 2018 году составили 21,9 миллиона рублей, говорится в размещенном на портале краевого правительства документе.
Обновлено вчера в 08:17