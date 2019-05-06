Футбол

Перенесший инфаркт Икер Касильяс выписан из больницыРИА Новости вчера в 10:48

Голкипер "Порту" Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, в понедельник был выписан из больницы, сообщается на официальном сайте португальского футбольного клуба. В прошлую среду Касильяс перенес инфаркт миокарда на тренировке команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Переживший инфаркт Касильяс выписался из больницы

Lenta.ruвчера в 14:31

Икер Касильяс: «Спасибо всем, кто меня поддерживал»

Матч ТВвчера в 11:55

Касильяс после инфаркта: я со счастливым сердцем

Газета.Ruвчера в 07:15

Касильяс, перенесший сердечный приступ, выписан из больницы

Sport24.ruвчера в 09:45

Касильяс выписан из больницы после операции

Чемпионатвчера в 10:15

Касильяс выписан из больницы. Ранее он перенес операцию на сердце

Советский спортвчера в 10:20

Стало известно, когда Касильяса выпишут из больницы

Нева Спорт04 мая в 06:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Здоровье

6 применений экзоскелетов сегодня и в ближайшем будущем

Характер военных травм и ранений требует применения экзоскелетов, имеющих примерно те же функции, что и в гражданских вариантах.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Хоккей

Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ

Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Происшествия

«Ъ» назвал доминирующую версию в деле о катастрофе с SSJ-100

Обновлено в 01:06
Футбол

«Манчестер Сити» нацелился на Неймара

"Манчестер Сити", ведущий борьбу за титул чемпиона в английской премьер-лиге, заявил о своих претензиях на нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Обновлено вчера в 16:56
Футбол

Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт

Обновлено вчера в 15:29
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика

Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено вчера в 06:17
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Информацию о новом автомобиле разместило на своем сайте ОАО "МАЗ", опубликовав техническую характеристику автомашины.
Обновлено вчера в 05:22
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева собирается эксгумировать тело Ирины Цывиной

Обновлено в 00:49
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

Обновлено в 00:03
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смерти

Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Девушка пожаловалась на головную боль и оказалась парализована

Элизабет Кей (Elizabeth Kay) вспоминает, как в 2017 году шла в сторону дома и внезапно почувствовала острую головную боль.
Обновлено в 00:01
Политика

Бывший адвокат Трампа отправился в тюрьму отбывать наказание

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отправился в тюрьму для отбытия наказания.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Религия

Православные 7 мая встречают Радоницу

Отмечается, что на Радоницу верующие посещают кладбища, где убираются на могилах своих родственников, молятся за близких.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено вчера в 12:43
Финансы

Рубль балансирует около отметки 65

Российская валюта 6 мая продемонстрировала негативную динамику против доллара США и евро.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A

Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Наука

Древняя стела подтвердила существование библейского царя

Очередным доказательством стало изучение стелы Меша или Моавитского камня.
Обновлено 03 мая в 18:55
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден

Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Доходы красноярского губернатора за год уменьшились в десять раз

Доходы губернатора Красноярского края Александра Усса в 2018 году составили 21,9 миллиона рублей, говорится в размещенном на портале краевого правительства документе.
Обновлено вчера в 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное