Космос
На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»РИА Новости 02:14
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:47, Вашингтон
Транспорт
ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару
Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:02
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Персидском заливе
Ситуация в Персидском заливе напряженная и вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Бари Алибасов вызвал в квартиру полицию
Диетолог Марият Мухина заявила, что Бари Алибасова лечат неправильно и насильно удерживают дома.
Обновлено в 06:00
Авто
Новый BMW X6 M станет 600-сильным
Внедорожники «M50i» оснащаются 523-сильным двигателем, но топовая версия M кроссоверов X5 и X6 будет иметь 600 л.с. в стандартном исполнении и 617 л.с. в спецификации Competition.
Обновлено в 06:46
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Пожар на свалке у храма в Москве потушен
Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве потушен.
Обновлено в 05:46
Политика
«Деградация, разрушение и развал государства»: Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю.
Обновлено в 06:40
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова снова пожаловалась на тяжелую жизнь балерины
Анастасия Волочкова в очередной раз пожаловалась на тяжелую жизнь балерины и тернистый путь к успеху.
Обновлено в 04:42
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах, в основном, из-за того, что органы добывали у задержанных, практикующих Фалуньгун, и, возможно, также у этнического меньшинства, называемого уйгурами (хотя другие группы также попали под прицел).
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Театры
Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балета
Теодор Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, который он возглавляет с 2011 года.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Главный диетолог депздрава дала рекомендации по питанию
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы дала рекомендации по питанию.
Обновлено в 05:27
Футбол
Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, утверждает Le10sport.com.
Обновлено в 02:36
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Путешествия
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Происшествия
В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе
На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Экономика
Медведев рассказал о потерях мировой экономики от кибератак
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об ущербе, который наносят мировой экономике кибератаки.
Обновлено в 06:46
Технологии
В России стали применять новый способ хищения личных данных
Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Футбол
«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца
Источник пишет, что около двух недель назад стороны не смогли договориться о сумме трансфера: «Зенит» был готов заплатить 20 миллионов евро с учетом бонусов, бразильцы же требовали на пять миллионов больше.
Обновлено в 06:20
Политика
Медведев пошутил о родной для африканцев жаре в Москве
Премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил, что в Москве установилась жаркая погода, чтобы жители Африки чувствовали себя как дома.
Обновлено в 06:29
Политика
Песков прокомментировал вопрос об обмене заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина на "прямой линии" о том, что в Москве помнят об арестованном в Украине журналисте Кирилле Вышинском и что власти думают над темой обмена заключенными с Украиной.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га
Площадь лесного пожара в Луховицком районе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в пятницу.
Обновлено в 06:43