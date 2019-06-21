Космос

На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»РИА Новости 02:14

На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
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Россия отложила запуск ракеты Протон-М из-за, предположительно, проблем с аккумулятором аппарата

Эхо Москвы07:31

«МК» назвал причиной переноса запуска телескопа «Спектр-РГ» разрядившуюся батарею

Интерфакс04:30

На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»

РИА Новости02:14

СМИ назвали причину переноса запуска «Протона-М»

РБК03:51

Запуск «Протона» с обсерваторией «Спектр-РГ» отложен на сутки

Коммерсантъ02:15

Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли

Lenta.ru04:42

Вице-премьер Борисов следит за ситуацией с переносом запуска «Спектра-РГ»

ТАСС07:34
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Транспорт

ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару

Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:02
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Персидском заливе

Ситуация в Персидском заливе напряженная и вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Иран показал обломки сбитого американского беспилотника

Обновлено в 06:11
Происшествия

Бари Алибасов вызвал в квартиру полицию

Диетолог Марият Мухина заявила, что Бари Алибасова лечат неправильно и насильно удерживают дома.
Обновлено в 06:00
Авто

Новый BMW X6 M станет 600-сильным

Внедорожники «M50i» оснащаются 523-сильным двигателем, но топовая версия M кроссоверов X5 и X6 будет иметь 600 л.с. в стандартном исполнении и 617 л.с. в спецификации Competition.
Обновлено в 06:46
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Пожар на свалке у храма в Москве потушен

Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве потушен.
Обновлено в 05:46
Политика

«Деградация, разрушение и развал государства»: Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю.
Обновлено в 06:40
Политика

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова снова пожаловалась на тяжелую жизнь балерины

Анастасия Волочкова в очередной раз пожаловалась на тяжелую жизнь балерины и тернистый путь к успеху.
Обновлено в 04:42
Общество

Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление

Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Наука

В Китае массово пускают на органы политических заключенных

Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах, в основном, из-за того, что органы добывали у задержанных, практикующих Фалуньгун, и, возможно, также у этнического меньшинства, называемого уйгурами (хотя другие группы также попали под прицел).
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Театры

Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балета

Теодор Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, который он возглавляет с 2011 года.
Обновлено в 06:15
Здоровье

Главный диетолог депздрава дала рекомендации по питанию

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы дала рекомендации по питанию.
Обновлено в 05:27
Футбол

Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, утверждает Le10sport.com.
Обновлено в 02:36
Политика

Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси

Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Путешествия

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Происшествия

В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Экономика

Медведев рассказал о потерях мировой экономики от кибератак

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об ущербе, который наносят мировой экономике кибератаки.
Обновлено в 06:46
Технологии

В России стали применять новый способ хищения личных данных

Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных.
Обновлено в 04:33
Здоровье

Британка послушала сына стетоскопом и обнаружила смертельную болезнь

Обновлено в 06:53
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Футбол

«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца

Источник пишет, что около двух недель назад стороны не смогли договориться о сумме трансфера: «Зенит» был готов заплатить 20 миллионов евро с учетом бонусов, бразильцы же требовали на пять миллионов больше.
Обновлено в 06:20
Политика

Медведев пошутил о родной для африканцев жаре в Москве

Премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил, что в Москве установилась жаркая погода, чтобы жители Африки чувствовали себя как дома.
Обновлено в 06:29
Политика

Песков прокомментировал вопрос об обмене заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина на "прямой линии" о том, что в Москве помнят об арестованном в Украине журналисте Кирилле Вышинском и что власти думают над темой обмена заключенными с Украиной.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га

Площадь лесного пожара в Луховицком районе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в пятницу.
Обновлено в 06:43
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