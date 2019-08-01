В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации.

с чего всё началось

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО). Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».

Политика Кличко попросил завести дело против главы офиса президента Украины Ранее Андрей Богдан заявил, что ему предлагали взятку от имени Кличко Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с требованием возбудить уголовное дело против главы офиса президента Андрея Богдана.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Политика Назначен новый директор департамента пресс-службы правительства Назначение на пост директора департамента пресс-службы и информации правительства РФ получила Екатерина Осадчая, 1 августа сообщается на официальном сайте правительства.

Политика Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири Рассматривается возможность сокрытия следов незаконной заготовки древесины Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".

Экономика Чистая прибыль Rio Tinto в I полугодии сократилась на 6% Чистая прибыль одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австрало-британской Rio Tinto Group, по итогам первого полугодия 2019 года снизилась на 6% по сравнению с показателем годичной давности и составила 4,13 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании.

Политика Жириновский назвал причину пожаров в Сибири Владимир Жириновский написал в своём телеграм-канале о том, что сокращение штата работников леса было По словам политика, раньше даже самые мелкие очаги только зарождающихся пожаров можно было тушить силами на местах.

Армия и оружие Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.

Авто АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada Как и ожидалось, с 1 августа 2019 года «АвтоВАЗ» поднял рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA.

Общество Алибасов передумал судиться с производителем «Крота» Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».

Здоровье Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.

Армия и оружие На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019» Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

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Политика МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.

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Политика МИД РФ разъяснил ситуацию с выдачей виз для педагогов из США Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля The New York Times опубликовала статью, в которой заявила о невыдаче виз 30 педагогам англо-американской школы в Москве.

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Политика Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.