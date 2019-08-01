Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в РоссииИзвестия вчера в 20:03
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО). Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».
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В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации.Известиявчера в 17:02
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Политика
Кличко попросил завести дело против главы офиса президента Украины
Ранее Андрей Богдан заявил, что ему предлагали взятку от имени Кличко Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с требованием возбудить уголовное дело против главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика
Назначен новый директор департамента пресс-службы правительства
Назначение на пост директора департамента пресс-службы и информации правительства РФ получила Екатерина Осадчая, 1 августа сообщается на официальном сайте правительства.
Обновлено в 05:29
Политика
Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири
Рассматривается возможность сокрытия следов незаконной заготовки древесины Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:36
Экономика
Чистая прибыль Rio Tinto в I полугодии сократилась на 6%
Чистая прибыль одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австрало-британской Rio Tinto Group, по итогам первого полугодия 2019 года снизилась на 6% по сравнению с показателем годичной давности и составила 4,13 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании.
Обновлено в 03:43
Политика
Жириновский назвал причину пожаров в Сибири
Владимир Жириновский написал в своём телеграм-канале о том, что сокращение штата работников леса было По словам политика, раньше даже самые мелкие очаги только зарождающихся пожаров можно было тушить силами на местах.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Певец Никита рассказал о маленьких гонорарах Жанны Фриске
По словам исполнителя, 20 лет назад артисты получали маленькие гонорары.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Как и ожидалось, с 1 августа 2019 года «АвтоВАЗ» поднял рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA.
Обновлено в 04:52
Политика
Порошенко назвал работу своей мечты через 10 лет
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил желание стать депутатом Европарламента.
Обновлено в 03:58
Общество
Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»
Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Кино
Вышел трейлер боевика «Герой» с Александром Петровым
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель США
Обновлено вчера в 15:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите
Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Общество
В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении возобновить строительство станции метро «Суворовской» на Кольцевой линии.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено вчера в 05:50
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров
По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля
Согласно информации, представленной израильским изданием «The Times of Israel», причиной, по которой Турцию лишили истребителей пятого поколения F-35, стало лоббирование данного вопроса израильской стороной.
Обновлено в 04:39
Политика
МИД РФ разъяснил ситуацию с выдачей виз для педагогов из США
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля The New York Times опубликовала статью, в которой заявила о невыдаче виз 30 педагогам англо-американской школы в Москве.
Обновлено в 05:22
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Белорусская писательница Алексиевич сделала каминг-аут
Обновлено в 05:02
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43