В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации.

с чего всё началось

Кредит "по делу" Пока министр экономики Максим Орешкин дискутирует с Центробанком, является ли закредитованность населения причиной слабого экономического роста, в стране появился новый класс заемщиков, которых условно можно назвать "маргиналами".

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