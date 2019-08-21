Экономика
Перелеты на Sukhoi Superjet 100 оказались вне ценовой конкуренцииКоммерсантъ FM вчера в 11:00
Билеты на рейсы самолетами Sukhoi Superjet 100 обходятся пассажирам дороже в среднем на 20%. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на письмо главы Федеральной антимонопольной службы в правительство.
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с чего всё началось
Как пояснил РБК источник, близкий к ФАС, более высокие цены на билеты устанавливаются на маршрутах, где основной перевозчик — «Аэрофлот» и у него нет серьезной конкуренции с другими компаниями (например, Москва — Волгоград или Москва — Махачкала).РБКвчера в 00:30
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