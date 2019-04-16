Футбол
Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игруБольшой Ростов 08:50
В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов. Билеты, которые продавались по завышенной цене на сторонних сайтах, были аннулированы.
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Футбол
Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»
Обновлено в 09:15
Гаджеты
Дороже, чем ожидалось. Meizu 16s приписывают цену более 500 долларов
Смартфон Meizu 16s метит в конкуренты очень популярному флагману Xiaomi Mi 9, который изначально поступил в продажу по цене 445 долларов.
Обновлено в 06:17
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено в 02:16
Авто
«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей
«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Экономика
«Роснефть» выплатит дивиденды за 2018 год на сумму 274,6 млрд рублей
«Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2018 год и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 11 рублей 33 копеек на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли», — сообщила «Роснефть».
Обновлено в 10:47
Здоровье
В Новосибирской области начался сезон клещей
В Новосибирской области начался эпидемический сезон по клещевому вирусному энцефалиту.
Обновлено в 03:20
Авто
Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ
Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Происшествия
При взрыве в саратовском троллейбусе пострадали 2 женщины
В Саратове 16 апреля при взрыве газа в троллейбусе №16 на пересечении Шелковичной и Рахова пострадали две женщины.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Сочи застройщик обманул дольщиков на 280 миллионов рублей
Суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима Суд в Сочи вынес приговор в отношении застройщика за обман дольщиков на 280 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Обновлено в 10:41
Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Более 16 тысяч детей не смогли попасть к педиатру в течение недели, а около 68 тысяч – не попали в установленный нормативами 24-часовой срок, сообщил министр.
Обновлено в 07:57
Наука
На 3D-принтере смогли напечатать живое сердце
Обновлено в 03:14
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Зеленский уже в три раза опережает Порошенко
За пять дней до голосования во втором туре президентских выборов на Украине отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко еще больше увеличился и стал троекратным.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Авто
Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (СКD).
Обновлено вчера в 17:58
Игры
Sony раскрыла подробности PlayStation 5
Обновлено в 09:52
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Глава Минкомсвязи предложил пересмотреть полномочия Роскомнадзора
Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что полномочия его ведомства значительно расширилась.
Обновлено в 06:38
Происшествия
СК завел дело после сообщений о стрельбе по детям из пневматики в Орле
"СУСК РФ по Орловской области принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции по факту хулиганских действий, совершенных в отношении нескольких местных жителей, в том числе двух несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов
Обновлено в 08:54
ЖКХ
Жители Самарской области смогут оплатить вывоз мусора без комиссии
В Самарской области жители смогут оплачивать вывоз мусора без комиссии. Причем делать это можно будет привычным способом.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Гаджеты
AMD готовит «юбилейный» процессор
«Юбилейный» процессор оснастят восемью ядрами Zen+ с поддержкой многопоточности. В комплекте с ним будет идти кулер Wraith Prism.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Вратарь «Арарата-2» скончался от огнестрельного ранения в голову
Голкипер армянского клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян погиб от огнестрельного ранения в голову, сообщает Sputnik Армения.
Обновлено в 09:29
Интернет
Facebook боролся с конкуренцией используя личные данные пользователей
Журналисты телеканала утверждают, что в конце концов глава корпорации Марк Цукерберг решил не продавать пользовательские данные, а передавать их своим разработчикам-друзьям, либо передавать компаниям, которые тратили деньги на Facebook и в ответ делились данными своих пользователей.
Обновлено в 10:32