Футбол

Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игруБольшой Ростов 08:50

В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов. Билеты, которые продавались по завышенной цене на сторонних сайтах, были аннулированы.
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По вине мошенников 1500 тысячи человек не смогли попасть на матч «Ростов» - «Спартак»

1rnd.ru09:10

На матч «Ростов» — «Спартак» из-за перекупщиков не попали 1,5 тыс фанатов

Rostov gazeta08:14

Полторы тысячи человек не смогли попасть на матч «Ростов» - «Спартак»

Rostof.ru07:44

Полторы тысячи фанатов не посетили «Ростов» - «Спартак» из-за перекупщиков

РИА Новости06:57

1,5 тысячи человек не попали на матч «Ростова» и «Спартака» из-за перекупщиков

Sport.ru08:44

Матч «Ростов» — «Спартак» не смогли посетить 1500 болельщиков из-за деятельности перекупщиков

Матч ТВ07:38

В Ростове из-за перекупщиков на матч со «Спартаком» не попали 1500 болельщиков

Don2406:57
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Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам

Обновлено в 19:56
Политика

США введут новые санкции против ряда стран

Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон планирует объявить о новых санкциях против ряда стран, передает Reuters.
Обновлено в 12:43
Авто

Aston Martin представил первый электрический суперкар Rapide E

Батарейное авто будет выпущено в количестве 155-ти единиц Компания Aston Martin представила в Шанхае первый электрический суперкар Rapide E. Предприятие тестирует технологию, которая позволяет переделать "винтажные" авто марки в электрические таким образом, чтобы при желании можно было вернуть бензиновый двигатель обратно.
Обновлено в 06:26
Здоровье

Ежегодно онкологическими заболеваниями в Чувашии заболевают 3,5 тысячи человек

Как прозвучало в докладах экспертов, ежегодно онкологическими заболеваниями в Чувашской Республике заболевает 3,5 тысячи человек.
Обновлено в 04:04
Политика

Песков: Путин пока не собирается в Нормандию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Обвинение смягчили московскому подростку по делу об изготовлении СВУ

Во вторник, 16 апреля, Следственный комитет России переквалифицировал на менее тяжкое обвинение подростку, арестованному ранее в Москве по делу об изготовлении самодельного взрывного устройства.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Как прошёл пятый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева

"Честно говоря, жалко ребят" Во вторник, 16 апреля, Пресненский суд столицы возобновил слушания по делу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 17:32
Баскетбол

Казинс получил травму мышцы бедра

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс покинул площадку в первой четверти второго матча серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (131:135, 1-1) из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра, сообщает ESPN.
Обновлено в 02:38
Политика

Циничная шутка о пожаре возмутила французского посла в Киеве

Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери вызвала возмущение у посла Франции в Киеве Изабель Дюмонт, о чем 16 апреля она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Общество

Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей

Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.
Обновлено в 19:00
Транспорт

Платные перекрестки хотят ввести в России

В России к 2020 году могут появиться платные перекрестки, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие

Reuters: Триполи подвергся ракетному обстрелу

Обновлено в 19:34
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Политика

Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям

Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Космос

Новый скафандр разработают для российских космонавтов

С прошлого года российские члены экипажа МКС выходят в открытый космос в скафандре «Орлан-МКС», однако он не предназначен для использования на поверхности планет.
Обновлено в 19:09
Игры

Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине

Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

Новгородцев призывают остановить сельскохозяйственную катастрофу областного масштаба

Авторы уверяют, что ещё пару месяцев назад ферма насчитывала более 1000 айрширских коров, завезенных в СССР из Финляндии, в том числе 650 голов дойного стада.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

Власти Пусана конфисковали судно Seagrand, которое в конце февраля врезалось в мост в этом городе.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие

В России начались оценочные и сравнительные испытания снайперской винтовки «Уголек»

Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") начал оценочные и сравнительные испытания нового снайперского комплекса "Уголек", который будет состоять только из компонентов российского производства.
Обновлено в 15:36
Наука

Томские учёные смогли ускорить процесс восстановления ткани

Учеными Томского политехнического университета открыт новый действенный способ ускорения регенерации и повышения прочности тканей кровеносных сосудов и хрящей человека.
Обновлено в 10:12
Интернет

NBC: Facebook использовал данные пользователей для лидерства на рынке

Компания Facebook с Марком Цукербергом во главе использовала личные данные пользователей одноимённой соцсети в качестве «разменной монеты» за лидерство на рынке, сообщает NBC со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение канала.
Обновлено в 15:05
Футбол

Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
Обновлено в 18:44
Космос

Ученые предложили вооружить МКС лазером для борьбы с космическим мусором

Ученые из Института прикладной физики РАН (ИПФ, Нижний Новгород) предлагают разместить на Международной космической станции (МКС) орбитальный лазер для борьбы с космическим мусором.
Обновлено в 19:06
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Политика

Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ

Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
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