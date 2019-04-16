Футбол
Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игруБольшой Ростов 08:50
В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов. Билеты, которые продавались по завышенной цене на сторонних сайтах, были аннулированы.
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Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам
Обновлено в 19:56
Политика
США введут новые санкции против ряда стран
Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон планирует объявить о новых санкциях против ряда стран, передает Reuters.
Обновлено в 12:43
Авто
Aston Martin представил первый электрический суперкар Rapide E
Батарейное авто будет выпущено в количестве 155-ти единиц Компания Aston Martin представила в Шанхае первый электрический суперкар Rapide E. Предприятие тестирует технологию, которая позволяет переделать "винтажные" авто марки в электрические таким образом, чтобы при желании можно было вернуть бензиновый двигатель обратно.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Ежегодно онкологическими заболеваниями в Чувашии заболевают 3,5 тысячи человек
Как прозвучало в докладах экспертов, ежегодно онкологическими заболеваниями в Чувашской Республике заболевает 3,5 тысячи человек.
Обновлено в 04:04
Политика
Песков: Путин пока не собирается в Нормандию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Обвинение смягчили московскому подростку по делу об изготовлении СВУ
Во вторник, 16 апреля, Следственный комитет России переквалифицировал на менее тяжкое обвинение подростку, арестованному ранее в Москве по делу об изготовлении самодельного взрывного устройства.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Как прошёл пятый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
"Честно говоря, жалко ребят" Во вторник, 16 апреля, Пресненский суд столицы возобновил слушания по делу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 17:32
Баскетбол
Казинс получил травму мышцы бедра
Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс покинул площадку в первой четверти второго матча серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (131:135, 1-1) из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра, сообщает ESPN.
Обновлено в 02:38
Политика
Циничная шутка о пожаре возмутила французского посла в Киеве
Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери вызвала возмущение у посла Франции в Киеве Изабель Дюмонт, о чем 16 апреля она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Общество
Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей
Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.
Обновлено в 19:00
Транспорт
Платные перекрестки хотят ввести в России
В России к 2020 году могут появиться платные перекрестки, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Reuters: Триполи подвергся ракетному обстрелу
Обновлено в 19:34
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Космос
Новый скафандр разработают для российских космонавтов
С прошлого года российские члены экипажа МКС выходят в открытый космос в скафандре «Орлан-МКС», однако он не предназначен для использования на поверхности планет.
Обновлено в 19:09
Игры
Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине
Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Новгородцев призывают остановить сельскохозяйственную катастрофу областного масштаба
Авторы уверяют, что ещё пару месяцев назад ферма насчитывала более 1000 айрширских коров, завезенных в СССР из Финляндии, в том числе 650 голов дойного стада.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
Власти Пусана конфисковали судно Seagrand, которое в конце февраля врезалось в мост в этом городе.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие
В России начались оценочные и сравнительные испытания снайперской винтовки «Уголек»
Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") начал оценочные и сравнительные испытания нового снайперского комплекса "Уголек", который будет состоять только из компонентов российского производства.
Обновлено в 15:36
Наука
Томские учёные смогли ускорить процесс восстановления ткани
Учеными Томского политехнического университета открыт новый действенный способ ускорения регенерации и повышения прочности тканей кровеносных сосудов и хрящей человека.
Обновлено в 10:12
Интернет
NBC: Facebook использовал данные пользователей для лидерства на рынке
Компания Facebook с Марком Цукербергом во главе использовала личные данные пользователей одноимённой соцсети в качестве «разменной монеты» за лидерство на рынке, сообщает NBC со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение канала.
Обновлено в 15:05
Футбол
Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
Обновлено в 18:44
Космос
Ученые предложили вооружить МКС лазером для борьбы с космическим мусором
Ученые из Института прикладной физики РАН (ИПФ, Нижний Новгород) предлагают разместить на Международной космической станции (МКС) орбитальный лазер для борьбы с космическим мусором.
Обновлено в 19:06
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29