Футбол

Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игруБольшой Ростов 08:50

В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов. Билеты, которые продавались по завышенной цене на сторонних сайтах, были аннулированы.
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По вине мошенников 1500 тысячи человек не смогли попасть на матч «Ростов» - «Спартак»

1rnd.ru09:10

Матч «Ростов» — «Спартак» не смогли посетить 1500 болельщиков из-за деятельности перекупщиков

Матч ТВ07:38

В Ростове из-за перекупщиков на матч со «Спартаком» не попали 1500 болельщиков

Don2406:57

1,5 тысячи человек не попали на матч «Ростова» и «Спартака» из-за перекупщиков

Sport.ru08:44

Полторы тысячи человек не смогли попасть на матч «Ростов» - «Спартак»

Rostof.ru07:44

«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»

Sports.ru07:10

Полторы тысячи фанатов не посетили «Ростов» - «Спартак» из-за перекупщиков

РИА Новости06:57
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Происшествия

Труп туриста, пропавшего 2 года назад, нашли прикованным к дереву

Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку

Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Политика

Госдума приняла закон о надежном Рунете

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Как выглядит Саша Савельева после родов

В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой. Спустя пару недель певица выложила снимок, на котором позирует во время прогулки.
Обновлено в 02:01
Единоборства

Дацик назвал подкупленными судей боя с Тарасовым

Вячеслав Дацик назвал подкупленными судей его поединка с Артемом Тарасовым.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено вчера в 14:03
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Энергетика

«Газпром нефть» в 2019 г увеличит добычу нефти с учетом ОПЕК+ на 1,5%

"Газпром нефть" планирует в 2019 году увеличить добычу нефти с учетом ОПЕК+ на 1,5%, углеводородов — на 3%, сообщил журналистам первый замгендиректора компании Вадим Яковлев.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

«Аэрофлот» закажет еще 35 российских самолетов МС-21

«Стартовый заказчик самолета МС-21 «Аэрофлот», заключивший контракт на 50 воздушных судов, в настоящее время ведет контрактацию дополнительно 35 самолетов», – сообщил на коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 09:07
Экономика

Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей

Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Эрмитаж приспустил флаг из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери

Как сообщало EADaily, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, комментируя пожар в Соборе Парижской Богоматери, выразила уверенность в том, что собор будет восстановлен.
Обновлено в 07:43
Политика

Crocus Group может стать кандидатом на строительство 2-й очереди «Восточного»

Кандидатом на строительство 2-й очереди космодрома "Восточный" может стать компания Crocus Group.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии

Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли вернула девичью фамилию

Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".
Обновлено в 09:07
Экономика

Кабмин увеличил на 4,3% размер ряда выплат военным и полицейским

Правительство России проиндексировало на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников полиции.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Муж Сальмы Хайек поможет восстановить собор Парижской Богоматери

Обновлено в 04:56
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения

Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено в 04:50
Политика

В Роскомнадзоре заявили о неэффективности системы блокировки Telegram

Существующая система блокировки Telegram не оказывает должного воздействия, но итоги подводить рано, Роскомнадзор продолжает работу в этом направлении, заявил глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева

Обновлено в 07:16
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Футбол

«Спартаку» посвятили новую песню. Она называется «Верность и сила»

Певица Дана Соколова посвятила песню "Спартаку" 🔴⚪️ "Верность и сила" – новая песня популярной исполнительницы Даны Соколовой, релиз которой приурочен к 97-летию ФК "Спартак-Москва".#Спартак #Spartak https://t.co/YJExCELxJ1 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 апреля 2019 г. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров.
Обновлено в 09:20
Финансы

Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей

Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:22
Религия

Пожар в Нотр-Дам де Пари в РПЦ назвали «страшным знамением»

Пожар в Нотр-Дам де Пари он назвал "страшным знамением", смысл которого нам еще предстоит понять.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Прокуратура Украины: бандиты не готовили покушение на Зеленского

В СМИ появилась информация, что бандиты готовились напасть на кандидата. По данным прокуратуры, инцидент не был связан с политиком.
Обновлено в 03:57
Общество

Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой

Вологодский городской суд во вторник, 16 апреля, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александры Ивановой), которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России).
Обновлено в 07:10
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