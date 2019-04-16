Футбол
Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игруБольшой Ростов 08:50
В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов. Билеты, которые продавались по завышенной цене на сторонних сайтах, были аннулированы.
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Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Политика
Госдума приняла закон о надежном Рунете
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Как выглядит Саша Савельева после родов
В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой. Спустя пару недель певица выложила снимок, на котором позирует во время прогулки.
Обновлено в 02:01
Единоборства
Дацик назвал подкупленными судей боя с Тарасовым
Вячеслав Дацик назвал подкупленными судей его поединка с Артемом Тарасовым.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Энергетика
«Газпром нефть» в 2019 г увеличит добычу нефти с учетом ОПЕК+ на 1,5%
"Газпром нефть" планирует в 2019 году увеличить добычу нефти с учетом ОПЕК+ на 1,5%, углеводородов — на 3%, сообщил журналистам первый замгендиректора компании Вадим Яковлев.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
«Аэрофлот» закажет еще 35 российских самолетов МС-21
«Стартовый заказчик самолета МС-21 «Аэрофлот», заключивший контракт на 50 воздушных судов, в настоящее время ведет контрактацию дополнительно 35 самолетов», – сообщил на коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 09:07
Экономика
Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей
Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Эрмитаж приспустил флаг из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери
Как сообщало EADaily, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, комментируя пожар в Соборе Парижской Богоматери, выразила уверенность в том, что собор будет восстановлен.
Обновлено в 07:43
Политика
Crocus Group может стать кандидатом на строительство 2-й очереди «Восточного»
Кандидатом на строительство 2-й очереди космодрома "Восточный" может стать компания Crocus Group.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии
Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли вернула девичью фамилию
Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".
Обновлено в 09:07
Экономика
Кабмин увеличил на 4,3% размер ряда выплат военным и полицейским
Правительство России проиндексировало на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников полиции.
Обновлено в 03:42
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения
Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено в 04:50
Политика
В Роскомнадзоре заявили о неэффективности системы блокировки Telegram
Существующая система блокировки Telegram не оказывает должного воздействия, но итоги подводить рано, Роскомнадзор продолжает работу в этом направлении, заявил глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева
Обновлено в 07:16
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Футбол
«Спартаку» посвятили новую песню. Она называется «Верность и сила»
Певица Дана Соколова посвятила песню "Спартаку" 🔴⚪️ "Верность и сила" – новая песня популярной исполнительницы Даны Соколовой, релиз которой приурочен к 97-летию ФК "Спартак-Москва".#Спартак #Spartak https://t.co/YJExCELxJ1 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 апреля 2019 г. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров.
Обновлено в 09:20
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей
Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:22
Религия
Пожар в Нотр-Дам де Пари в РПЦ назвали «страшным знамением»
Пожар в Нотр-Дам де Пари он назвал "страшным знамением", смысл которого нам еще предстоит понять.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Прокуратура Украины: бандиты не готовили покушение на Зеленского
В СМИ появилась информация, что бандиты готовились напасть на кандидата. По данным прокуратуры, инцидент не был связан с политиком.
Обновлено в 03:57
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой
Вологодский городской суд во вторник, 16 апреля, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александры Ивановой), которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России).
Обновлено в 07:10