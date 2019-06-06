Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредитКоммерсантъ 05:34

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
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«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

РИА Новости10:34

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомости03:17

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Lenta.ru06:08

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Коммерсантъ05:34

«Перекресток» будет продавать товары в рассрочку по виртуальной карте

Интерфакс04:41

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

Эхо Москвы10:30

«Перекрёсток» и БКС Банк выпустят цифровую карту рассрочки

ADVIS.ru03:18
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Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
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Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Обновлено в 13:45
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено в 15:10
Авто

Jaguar выпустил мощный седан XE SV Project 8 Touring

Напомним, в 2017 году на трековом Jaguar XE SV Project 8 на трассе Нюрбургринга был установлен рекорд круга среди машин с четырьмя дверьми.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Политика

Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона

Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
Обновлено в 12:40
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Обновлено в 07:52
Политика

Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев

Обновлено в 15:13
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Религия

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Обновлено в 13:00
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Экономика

Топилин назвал регионы с самым бедным населением

По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Спорт

Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР

В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой

Телеведущая решилась на перемены во внешности. Юлия Меньшова решилась на кардинальную смену имиджа.
Обновлено в 07:30
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала семейное фото с Булатовым и сыном

5 июня сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова исполнилось четыре месяца.
Обновлено в 08:39
Футбол

СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу

«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
Политика

Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Марина Александрова рассказала о прибавлении в семье

Обновлено в 12:11
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Футбол

«Манчестер Сити» подал протест в CAS в ответ на обвинения УЕФА

«Манчестер Сити» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на обвинения УЕФА в нарушении клубом правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 14:34
Политика

Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении

Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Авто

В России рекордно упали продажи автомобилей

Обновлено в 07:01
Происшествия

Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца

В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Нюша и Ханна опубликовали совместную фотографию с дочерьми

3 июня певицы Ханна и Нюша вместе прогуливались со своими маленькими дочками.
Обновлено в 06:58
Общество

Роспотребнадзор назвал число посетителей McDonald’s в России

Ежедневно рестораны быстрого питания McDonald's посещают 1,5 млн россиян, заявила на сессии ПМЭФ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 11:18
Политика

Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Председателю КНР Си Цзиньпину присудили звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.
Обновлено в 13:28
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной»

Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.
Обновлено в 08:05
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