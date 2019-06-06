Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредитКоммерсантъ 05:34

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

РИА Новости10:34

«Перекрёсток» и БКС Банк выпустят цифровую карту рассрочки

ADVIS.ru03:18

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Lenta.ru06:08

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Коммерсантъ05:34

«Перекресток» будет продавать товары в рассрочку по виртуальной карте

Интерфакс04:41

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомости03:17

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

Эхо Москвы10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Общество

Экс-жена Малашенко обвинила Божену Рынску в краже ковра

Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено в 10:44
Футбол

Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги

Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Пермский чиновник арестован по делу о ложном доносе

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин заключен под стражу до 25 июля 2019 по подозрению в ложном доносе.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 04:34
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Кино

Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.
Обновлено в 10:51
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Политика

Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Обновлено в 06:26
Политика

Совфед предложил Украине способ вернуть Крым

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:21
Теннис

Новак Джокович вышел в полуфинал парижского «Большого шлема»

В Париже завершается очередной игровой день Открытого чемпионата Франции по теннису, второго в сезоне турнира "Большого шлема".
Обновлено в 10:59
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Общество

В Сербии объявили режим стихийного бедствия

Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Поддерживаемые США боевики усилили вербовку в лагере «Эр-Рукбан»

Обновлено в 12:32
Политика

Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев

Обновлено в 15:13
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

Папа римский встретится с Путиным в июле

Обновлено в 04:22
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Авто

Названы самые незащищенные от угона в России автомобили

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Политика

Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной»

Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.
Обновлено в 08:05
Авто

Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий

Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Игры

Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis

THQ Nordic выпустила кинематографический трейлер Darksiders Genesis. Darksiders Genesis – это спин-офф серии Darksiders.
Обновлено в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное