«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредитКоммерсантъ 05:34

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Игры Утечка: Destiny 2: Shadowkeep выйдет 17 сентября — предыдущие DLC не требутся Ненадолго в Xbox Live появилась страница Destiny 2: Shadowkeep — нового расширения для популярного шутера, которое должны представить сегодня в 20:00 МСК.

Авто Mercedes-Benz опубликовал тизер кроссовера GLB-Class В социальных сетях официальные представители немецкой компании опубликовали первый тизер для своего компактного кроссовера, о котором в последние дни ходило немало слухов.

Шоу-бизнес Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании продюсера Бари Алибасова, которое было составлено семь лет назад.

Авто Jaguar представил мощный седан XE SV Project 8 Touring Подразделение Jaguar, занимающееся созданием специальных транспортных средств, представило ограниченную, более ориентированную на дороги общего пользования, версию своего хардкорного супер седана XE SV Project 8. Новинка, получившая приставку Touring в названии, вместо регулируемого антикрыла из углеродного волокна оснащена аккуратным спойлером на багажнике.

Авто GM и Michelin переходят на безвоздушные шины Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.

Происшествия Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.

Политика Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».

Технологии Радары в США засекли гигантское облако из божьих коровок Огромное пятно в небе, которое оказалось скоплением божьих коровок, засекли радары Национальной метеорологической службы США, сообщает Los Angeles Times.

Экономика Материнский капитал увеличат в России Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.

Происшествия Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды.

Общество В России пожаловались на худший за всю историю нерест рыбы на Волге Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что в этом году на Волге ожидается один из худших за всю историю нерестов.

Экономика Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.

Энергетика Путин объяснил, почему России не нужны высокие цены на нефть Россия не заинтересована в чрезмерно высоких ценах на нефть, считает глава государства Владимир Путин.

Общество Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву Во время дискуссии на Петербургском экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина в том, что он любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.

Авто Представлен обновлённый Renault Koleos Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.

Политика В Раде посчитали идеи Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины Пункты «дорожной карты Зеленского», озвученные представителем Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонидом Кучмой на Минских переговорах, являются ничем иным, как «началом капитуляции Украины по российскому сценарию».

Происшествия Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.

Гаджеты Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представлен официально Компания HMD Global представила смартфон Nokia 2.2, который должен стать конкурентом таких бюджетных моделей, как Redmi Go и Redmi 7A.

Авто В мае российский авторынок упал на 7% Продажи новых авто в России в прошло месяце упали почти на 7%. За прошлый месяц на российском рынке было реализовано 137 624 новых автомобилей, что на 6,7% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Кино «Утраченный символ» Дэна Брауна станет сериалом Отмечается, что исполнительным продюсером сериала, взятым на баланс каналом NBC, станет Рон Ховард, режиссёр всех трёх киноадаптаций Брауна.

Политика Путин назвал условие снятия санкций с ЕС «Россия тут же ответит ЕС, если новый Европарламент начнет снимать санкции против РФ», – заявил российский лидер.

Политика В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.

Политика Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, передает «РБК-Украина».

Кино Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили новый сериал от HBO «Чернобыль» Ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС в полной мере оценили новый популярный американо-британский сериал от телеканала HBO «Чернобыль».

Происшествия В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Происшествия Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.