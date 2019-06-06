Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредитКоммерсантъ 05:34
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
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с чего всё началось
Предполагается, что виртуальная карта позволит потребителям делать покупки в «Перекрестке» в кредит с льготным периодом, говорится в сообщении компаний. Оформляться такие карты будут во всех супермаркетах по паспорту при одобрении кредитного лимита.Ведомости03:17
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