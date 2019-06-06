Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредитКоммерсантъ 05:34

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
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Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Lenta.ru06:08

X5 Retail Group не планирует дальше развивать свои гипермаркеты

ТАСС05:38

«Перекрёсток» и БКС Банк выпустят цифровую карту рассрочки

ADVIS.ru03:18

Сеть супермаркетов «Перекрёсток» будет продавать продукты в кредит

Говорит Москва08:20

«Перекресток» будет продавать товары в рассрочку по виртуальной карте

Интерфакс04:41

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомости03:17

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Коммерсантъ05:34
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