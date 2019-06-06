Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредитКоммерсантъ 05:34
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Читать в источнике
Оценить92
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
«На-На» поздравили Бари Алибасова с днем рождения
Обновлено в 04:26
Политика
Путин заявил о преодолении Россией трудностей в экономике
Россия преодолела трудности в экономике, заявил российский лидер Владимир Путин на полях ПМЭФ.
Обновлено в 08:10
Наука
В проектируемом V-образном самолете пассажиров разместят в крыльях
Самое смелое инженерное решение – размещение части пассажирских и грузовых мест непосредственно в крыльях самолета, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
Обновлено в 08:25
Политика
Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Общество
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", определяющей порядок проведения мессы, сообщает католическое издание Avvenir.
Обновлено в 07:34
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Экономика
ФАС возбудила дело против «дочки» Philips из-за цен на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении российского дилера Philips ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» за нарушение закона о защите конкуренции.
Обновлено в 08:39
Общество
Волга оказалась под угрозой дефицита рыбы
Нерест на Волге в Астраханской области в 2019 году может стать одним их худших за всю историю наблюдений.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Румынии фельдшер избил пациента палкой колбасы
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды
В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Новый координационный онкологический центр открылся в Подмосковье
"Создание новой структуры позволит оптимизировать не только лекарственное обеспечение, но и повысить качество лечения пациентов со злокачественными новообразованиями", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Дмитрия Матвеева.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Теннис
Барти обыграла Кис и вышла в полуфинал Roland Garros
В полуфинале турнира Барти сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой, которая обыграла румынку Симону Халеп.
Обновлено в 07:27
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Путин назвал мерзким пересмотр итогов Второй мировой войны
Забывать уроки Второй мировой — значит, предавать память близких, считает Путин.
Обновлено в 09:01
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Космос
Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики
Обновлено в 03:35
Гаджеты
В сети появились качественные рендеры Samsung Galaxy Note 10
Обновлено в 06:22
Происшествия
Обвиняемый в убийстве Макитова расплакался перед присяжными
Павел Стерлягов, обвиняемый в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, выступил с последним словом, признал убийство.
Обновлено вчера в 20:22
Технологии
«Мегафон» поможет проложить кабель из Токио в Хельсинки под водой
Кабель планируется проложить между Токио и Хельсинки – двумя крупным хабами передачи данных.
Обновлено в 08:11
Политика
Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР
Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
Политика
Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35