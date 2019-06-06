Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредитКоммерсантъ 05:34

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В магазинах будут продавать россиянам еду в долг

URA.Ru07:09

Магазины начнут продавать россиянам еду в долг

Lenta.ru06:08

«Перекресток» продаст еду в долг

Ведомости03:17

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Коммерсантъ05:34

Сеть супермаркетов «Перекрёсток» будет продавать продукты в кредит

Говорит Москва08:20

«Перекресток» будет продавать товары в рассрочку по виртуальной карте

Интерфакс04:41

X5 Retail Group не планирует дальше развивать свои гипермаркеты

ТАСС05:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА

Обновлено в 00:00
Политика

Владимир Путин назвал плюс ядерного оружия

Президент России Владимир Путин назвал плюс ядерного оружия.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Свердловской области ищут трех пропавших детей

Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Здоровье

Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Общество

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

Обновлено в 00:27
Происшествия

В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли

По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Футбол

Минимальная вместимость стадионов РПЛ снижена до 6-7 тысяч человек

Клубы РПЛ на общем собрании одобрили снижение минимальной вместимости стадионов Лиги до 6-7 тыс. зрителей.
Обновлено в 08:05
Экономика

Кудрин: арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком задержание и арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Энергетика

Путин назвал цену нефти, которая устроит Россию

У России нет необходимости искусственно увеличивать цену на нефть, сообщил на встрече с представителями иностранной прессы президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Мать Тимати объявила конкурс на имя наследника Black Star

Мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова предложила россиянам выбрать имя будущего наследника музыканта.
Обновлено в 08:16
Авто

Представлен обновлённый Renault Koleos

Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.
Обновлено в 07:06
Политика

Путин назвал Пушкина и Петра I в числе национальных героев России

Президент России Владимир Путин считает, что в истории России много героев, в их числе Александр Пушкин и Петр I. Об этом он сказал на встрече с руководителями международных информационных агентств, отвечая на вопрос, кого глава государства считает национальными героями.
Обновлено в 08:31
Авто

Стоимость автомобилей Aurus станет известна в июне

Точные цены автомобилей Aurus, созданных в рамках федерального проекта «Кортеж», будут объявлены до конца июня 2019 года.
Обновлено в 02:31
Технологии

Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Обновлено в 05:58
Политика

"Забыли о воровстве?" Националисты забросали файерами имение Порошенко

Обновлено в 08:22
Общество

Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР)выступил с инициативой о включении магистратуры и аспирантуры в рабочий стаж.
Обновлено в 08:49
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Гаджеты

Смартфон Nokia 2.2 показали на официальных рендерах

Сегодня компания HMD Global должна представить новые смартфоны Nokia, а одной из новинок станет модель с кодовым названием Nokia Wasp.
Обновлено в 06:30
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Интернет

Роскачество назвало самые ненадёжные пароли

ИА «Ореанда-Новости» Специалисты «Роскачества» рассказали, какие пароли не следует выбирать для защиты своих интернет-аккаунтов.
Обновлено в 03:09
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

Глава Роскомнадзора предположил разрешение спора ФСБ и «Яндекса»

По словам Жарова, ФСБ не обращалась в Роскомнадзор ни с какими требованиями.
Обновлено в 09:09
Хоккей

Максим Сушинский опроверг слухи об уходе из омского «Авангарда»

Обновлено в 03:17
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей

В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное