«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочкуРИА Новости вчера в 10:34

Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.

Политика Wikileaks: Минюст США приготовил новое обвинение против Ассанжа В министерстве юстиции США подготовили новое обвинение основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Авто GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.

Наука KLM представила пассажирский самолет с сиденьями внутри крыла Инженеры авиакомпании KLM вместе с Делфтским технологическим университетом представили новый проект самолета, в котором пассажирские места будут расположены внутри крыльев, сообщает РЕН ТВ.

Энергетика Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Футбол Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Здоровье В Омске может появиться центр ядерной медицины В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Омской области Александр Бурков встретился с председателем совета директоров группы компаний «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным и обсудил с ним условия создания в Омске центра ядерной медицины.

Политика Пентагон опасается «действий» России в Арктике Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.

Экономика Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Политика В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.

Энергетика Цены на бензин в России резко повысились за неделю Потребительские цены на бензин в среднем по России с 27 мая по 2 июня 2019 года повысились на 0,4% к предыдущему отчетному периоду после роста на 0,2% неделей ранее, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

Хоккей «Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона» За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".

Экономика Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца "Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.

Футбол ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» Плиеве Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА.

Армия и оружие США прекратят обучение турецких пилотов на истребителях F-35 США приняли решение прекратить прием летчиков из Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35.

Авто Названы самые незащищенные от угона в России автомобили Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.

Экономика Минфин США ужесточил санкции против венесуэльской PDVSA Минфин США запретил экспортировать и реэкспортировать разбавители нефти в Венесуэлу.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.

Наука Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.

Экономика В России растет «смертность» бизнеса Лишь в пяти регионах РФ по итогам 2018 года количество вновь созданных предприятий превышает количество закрывшихся.

Общество В Саратове - пляжный кризис Даже сдержанный на прогнозы глава областного гидрометцентра Михаил Болтухин заверил, что пляжный сезон в этом году начался раньше, чем обычно, и вода прогрелась до минимально необходимых 18 градусов по Цельсию.

Происшествия Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества «Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.