Экономика
«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочкуРИА Новости вчера в 10:34
Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.
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Политика
Wikileaks: Минюст США приготовил новое обвинение против Ассанжа
В министерстве юстиции США подготовили новое обвинение основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 23:35
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Наука
KLM представила пассажирский самолет с сиденьями внутри крыла
Инженеры авиакомпании KLM вместе с Делфтским технологическим университетом представили новый проект самолета, в котором пассажирские места будут расположены внутри крыльев, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:46
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено вчера в 07:01
Здоровье
В Омске может появиться центр ядерной медицины
В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Омской области Александр Бурков встретился с председателем совета директоров группы компаний «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным и обсудил с ним условия создания в Омске центра ядерной медицины.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Пентагон опасается «действий» России в Арктике
Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:50
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено 05 июня в 20:27
Энергетика
Цены на бензин в России резко повысились за неделю
Потребительские цены на бензин в среднем по России с 27 мая по 2 июня 2019 года повысились на 0,4% к предыдущему отчетному периоду после роста на 0,2% неделей ранее, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»
За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца
"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» Плиеве
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Обновлено вчера в 16:44
Технологии
В S7 предложили использовать Face ID вместо посадочных талонов
У S7 есть шанс опередить японских коллег.
Обновлено вчера в 17:13
Армия и оружие
США прекратят обучение турецких пилотов на истребителях F-35
США приняли решение прекратить прием летчиков из Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35.
Обновлено вчера в 22:46
Авто
Названы самые незащищенные от угона в России автомобили
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено вчера в 07:39
Шоу-бизнес
«Уже оклемался»: Александр Панкратов-Черный выписался из больницы
Обновлено вчера в 12:06
Авто
BMW M5 против Dodge Grand Caravan, Honda S2000 и Mazda Miata
Обновлено вчера в 07:02
Экономика
Минфин США ужесточил санкции против венесуэльской PDVSA
Минфин США запретил экспортировать и реэкспортировать разбавители нефти в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 23:45
Кино
DC закрыл сериал «Болотная тварь» сразу после премьеры
Обновлено вчера в 23:16
Наука
Ученые смогли вырастить мозг человека
Обновлено вчера в 15:49
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Наука
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Экономика
В России растет «смертность» бизнеса
Лишь в пяти регионах РФ по итогам 2018 года количество вновь созданных предприятий превышает количество закрывшихся.
Обновлено вчера в 07:02
Общество
В Саратове - пляжный кризис
Даже сдержанный на прогнозы глава областного гидрометцентра Михаил Болтухин заверил, что пляжный сезон в этом году начался раньше, чем обычно, и вода прогрелась до минимально необходимых 18 градусов по Цельсию.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
Обновлено вчера в 03:17
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35